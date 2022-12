Du velcro aux voitures de course, découvrez cinq technologies inspirées de la nature

La nature a toujours été une source d’inspiration et de motivation pour l’homme. La perfection de son écosystème est merveilleuse. Mais l’inspiration que nous en tirons n’est pas seulement pour mener nos vies.

En fait, plusieurs technologies que nous avons créées au cours des siècles qui ont passé avaient des « origines » dans la nature, les animaux, etc. Parmi eux, nous avons les processus biologiques qui sont utilisés pour résoudre les problèmes humains. C’est ce qu’on appelle la bioinspiration. Ci-dessous, nous avons répertorié cinq de ces technologies et moments dans lesquels nous avons été inspirés par l’écosystème de notre Terre.

La navigation

Grâce à l’écholocation, les chauves-souris peuvent voler dans l’obscurité totale. Pour ce faire, ils émettent des ondes sonores et ultrasonores, surveillant le temps et l’amplitude de la réflexion des ondes pour créer, dans leur cerveau, une carte tridimensionnelle de leur environnement.

Les capteurs qui identifient les obstacles lorsque nous reculons nos voitures (les soi-disant capteurs de recul) sont inspirés du système de navigation des chauves-souris. La direction et la distance d’un obstacle sont calculées en émettant des ondes ultrasonores qui réfléchissent les objets sur la trajectoire du véhicule.

Les technologies de navigation sensorielle ont également été utilisées pour améliorer la sécurité des personnes ayant des problèmes de vision. Des capteurs à ultrasons installés dans le corps humain pourraient fournir une rétroaction basée sur le son de l’environnement de la personne. De cette façon, l’utilisateur peut se déplacer librement sans obstacles.

équipement de construction

Les pics picorent la surface dure des arbres pour chercher de la nourriture, construire des nids et attirer un compagnon. Les outils de construction humains, tels que les marteaux hydrauliques et pneumatiques portatifs, imitent la vibration du bec d’un oiseau en utilisant une fréquence similaire à celle de l’animal (20 à 25 Hz).

Mais les vibrations de ces outils peuvent blesser les mains des travailleurs et peuvent même provoquer un « doigt blanc vibrant », une condition dans laquelle les patients ressentent un engourdissement et une douleur permanents dans les mains et les bras.

La recherche étudie comment les pics protègent leur cerveau de l’impact des vibrations répétées. Une autre étude a révélé que les pics ont plusieurs adaptations pour absorber les impacts que les autres oiseaux n’ont pas.

Son crâne est adapté pour être fort et résistant, et sa langue s’enroule autour de l’arrière de son crâne et s’ancre entre ses yeux. Cela protège le cerveau du pic en adoucissant l’impact du martèlement et ses vibrations.

Des études comme celles-ci guident la conception d’amortisseurs et de dispositifs de contrôle des vibrations pour protéger les travailleurs de l’équipement. Le même concept a inspiré des innovations telles que les structures d’absorption des chocs en couches pour la conception des bâtiments.

projet de construction

Les pétoncles sont des mollusques avec une coquille extérieure ondulée en forme d’éventail. La forme en zigzag de ces ondulations renforce la structure de la coque, lui permettant de résister aux hautes pressions sous l’eau.

Le même processus est utilisé pour augmenter la résistance d’une boîte en carton, un matériau en carton ondulé étant collé entre les deux couches extérieures de matériau.

L’introduction d’une surface ondulée augmente considérablement la résistance d’un matériau, de la même manière que plier une feuille de papier en forme de zigzag lui permet de supporter une charge supplémentaire.

La structure bombée d’une coquille Saint-Jacques lui permet également de supporter des charges importantes. Cette structure est autoportante car elle répartit le poids uniformément sur toute la forme du dôme, réduisant la charge à un seul point. Cela améliore la stabilité de la structure sans avoir besoin de renforcer les poutres en acier et a inspiré la conception de nombreux bâtiments, dont la cathédrale Saint-Paul à Londres.

aérodynamique des transports

Les requins ont deux nageoires dorsales qui offrent plusieurs avantages aérodynamiques. Ils empêchent le requin de rouler, tandis que leur forme de profil aérodynamique crée une zone de faible turbulence derrière eux et augmente ainsi l’efficacité du mouvement vers l’avant du requin.

Les ailerons de requin ont été reproduits dans le transport motorisé. Par exemple, les voitures de course utilisent des ailerons pour réduire les turbulences lors de déplacements à grande vitesse et améliorer la stabilité dans les virages.

De nombreuses voitures particulières ont maintenant une petite « aileron de requin » installée sur leur toit, qui sert à intégrer leur antenne radio. Cela réduit la traînée par rapport à l’antenne pôle traditionnelle.

Nous nous inspirons également de la nature pour augmenter l’efficacité des vols des avions. Les ailes d’un hibou agissent comme un système de suspension. En changeant la position, la forme et l’angle de leurs ailes, ils sont capables de réduire l’effet de la turbulence pendant le vol. La recherche sur le vol des hiboux pourrait ouvrir la porte à des voyages aériens sans turbulence à l’avenir.

Velcro

Le mécanisme de fixation Velcro auto-agrippant a été inspiré par la capacité des bavures des plantes de bardane à s’attacher aux vêtements humains.

Les plantes utilisent des bavures pour attacher les gousses aux animaux et aux personnes qui passent afin de disperser les graines sur des zones plus larges. Les bavures ont de petits crochets qui s’entrelacent avec les petites boucles dans le matériau souple.

Le velcro reproduit cela en utilisant une bande doublée de crochets avec une bande de tissu. Lorsqu’ils sont pressés ensemble, les crochets s’attachent aux boucles et se verrouillent ensemble.

Le velcro est utilisé dans une large gamme de produits à travers le monde. Selon la NASA, il a été utilisé dans l’espace lors des missions Apollo de 1961 à 1972 pour fixer des équipements en apesanteur.

Avec des informations de Phys.org et The Conversation

Image en vedette : Andreas Wolochow/

