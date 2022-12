La NASA publie une vidéo avec de superbes images prises depuis l’ISS en 2022

Dans la dernière ligne droite de 2022, la NASA a publié une série de superbes photographies prises à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Située à environ 400 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, l’ISS est en orbite depuis 24 ans et constitue un point essentiel pour les études sur la Terre et l’Espace.

Les images, qui peuvent être vues sur la chaîne YouTube de la NASA Johnson, montrent que la station est toujours à plein régime, produisant beaucoup de science. Les images montrent certaines des réalisations réalisées au cours de 2022, qui passent par le déploiement de minuscules satellites cubesats sur Terre et même le test de la dynamique des fluides dans l’espace.

Lire la suite:

Sur l’une des photographies, l’astronaute Bob Hines utilise des lunettes de réalité virtuelle pour tester l’instrument du projet GRASP. Le but de cette entreprise est d’améliorer la compréhension du système de rétroaction sensorielle du corps, afin que non seulement les découvertes puissent être utiles dans l’espace, mais qu’elles puissent également aider les scientifiques ici sur Terre à explorer de nouveaux traitements pour les maladies neurologiques.

En plus de la vie et des expériences réalisées à l’intérieur de l’ISS, il y a aussi des captures de paysages insolites sur Terre, comme la longue bande de basalte, située dans le désert du Nouveau-Mexique, et présentées avec des détails impressionnants. La caractéristique géologique a été créée par une éruption de plusieurs décennies capturée par l’équipage de l’ISS à l’aide de caméras portables.

Image : Photographie prise d’un patch de lave basaltique, au Nouveau-Mexique (USA). Crédits : Observatoire de la Terre de la NASA

Photographies d’astronautes et de modules

Pendant leur séjour sur l’ISS, les astronautes Josh Cassada et Frank Rubio se sont aventurés à l’extérieur de la sécurité relative de la station pour installer le panneau solaire de déploiement, ou iROSA. Au total, 6 iROSA seront rattachés à l’ISS, augmentant de 30% l’alimentation électrique de la station.

La dernière image de la série montre à nouveau le module nord-américain Destiny, mais cette fois inoccupé. En 2022, Destiny a été renforcé par le matériel SOFIE (Solid Fuel Ignition and Extinction). Cette nouveauté aidera le module à réaliser de nouvelles études de combustion en 2023 et d’autres recherches.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !