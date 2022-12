La Chine effectue le dernier lancement de fusée de 2022 et laisse les Philippines en état d’alerte ; comprendre

Ce jeudi (29) a eu lieu le dernier lancement de fusée effectué par la Chine en 2022. L’événement a généré une alerte de l’Agence spatiale des Philippines (PhilSA) concernant le risque de chute de débris spatiaux dans le pays.

Le dernier lancement de fusée chinois de 2022 déclenche une alerte aux Philippines. Image : Télévision centrale de Chine

Une fusée Longue Marche 3B a décollé du centre de lancement de satellites de Xichang transportant le satellite Shiyan-10 02, qui sera utilisé pour la vérification en orbite de nouvelles technologies spatiales telles que la surveillance de l’environnement spatial.

En conséquence, PhilSA a envoyé une déclaration à d’autres agences spatiales gouvernementales pour avertir de la zone de lancement, la zone probable où les débris de fusée tomberont. Parmi les débris se trouvent des restes non brûlés de l’hélice et du carénage de la charge utile.

Il est important de rappeler que des morceaux d’une fusée chinoise tombée sur Terre ont été retrouvés aux Philippines en août de cette année, ce qui démontre que l’inquiétude est légitime.

Lire la suite:

Le danger de chute de débris

Bien qu’il soit prévu d’atterrir dans une zone inhabitée de la mer, les restes du lanceur présentent d’autres risques.

« Bien qu’ils ne soient pas conçus pour atterrir sur terre ou dans des zones habitées sur le territoire philippin, les débris qui tombent présentent un danger et un danger potentiel pour les navires, aéronefs, bateaux de pêche et autres navires qui traverseront la zone de largage », a averti PhilSA dans un communiqué.

L’agence a également averti que la zone où les débris sont tombés pourrait changer en fonction de la rotation de la Terre, des conditions météorologiques ou climatiques.

«Il est également possible que des débris flottent autour de la zone et soient emportés sur les rives voisines. De plus, la possibilité d’une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère des étages supérieurs de la fusée revenant de l’espace ne peut être exclue pour le moment », a souligné PhilSA.

La déclaration a également mis en garde contre les dangers que le public entre en contact avec l’épave. Les restes du lanceur peuvent contenir des traces de carburant de fusée et d’autres substances nocives pour la santé humaine.

Il s’agissait du deuxième lancement de satellite chinois cette semaine. Le premier a eu lieu mardi (27), lorsque le pays a lancé le satellite Gaofen-11 04 depuis le Taiwan Satellite Launch Center.

