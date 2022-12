Un purificateur d’eau super efficace est développé

Une équipe de chercheurs a mis au point un purificateur d’eau efficace fabriqué à partir de matériaux respectueux de l’environnement. Le purificateur a été développé par l’équipe de recherche dirigée par le professeur Park Chi-Young du Département des sciences et de l’ingénierie énergétiques de la DGIST. Il est conçu pour éliminer à la fois les composés organiques volatils (COV) et les microplastiques de l’eau.

Le purificateur est fait d’un polymère poreux qui fonctionne sur la base de l’effet photothermique. Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont bon marché et facilement accessibles, facilitant sa commercialisation.

De plus, le processus de purification effectué par le polymère est très rapide et sera une alternative aux autres purificateurs du marché. Avec l’augmentation de la pollution de l’eau, principalement due à la croissance rapide de l’industrie chimique, le polymère est un débouché pour d’autres matériaux poreux épurateurs qui ont une filtration lente et qui demandent des taux élevés d’énergie thermique.

Comment fonctionne le purificateur ?

Une expérience d’oxydation a également été réalisée sur le polymère et a indiqué qu’il peut être utilisé pour absorber des micropolluants dans le milieu aquatique. De l’introduction d’un groupe fonctionnel hydrophile, des molécules ayant une plus grande affinité pour l’eau et capables de l’absorber, le matériau peut efficacement purifier l’eau. De plus, il ne nécessite pas beaucoup d’énergie thermique pour être recyclé.

Le matériau, qui peut être utilisé plusieurs fois sans perdre ses performances, comporte une membrane de traitement. La membrane purificatrice, également produite par l’équipe, évapore l’eau en utilisant l’énergie solaire comme force motrice. Le polymère qui l’entoure agit non seulement en absorbant l’eau et les micropolluants, mais aussi en absorbant et en transformant la lumière en chaleur.

Chi-Young pense que le purificateur peut être utilisé pour fournir de l’eau propre dans les régions sans électricité.

« Nous espérons qu’il s’agira d’une technologie universelle à haute efficacité économique qui pourra purifier l’eau contaminée et fournir de l’eau potable même dans les zones où il n’y a pas d’alimentation électrique. » Park Chi-Young, en réponse à Phys.

La technologie qu’il a développée élimine plus de 99,9 % des microplastiques et des COV de l’eau. De plus, le purificateur répond à des exigences telles qu’une recyclabilité élevée, est super rapide et efficace et permet son industrialisation et sa commercialisation en raison du faible coût de sa production.

