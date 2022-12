Dernière mission de 2022 : SpaceX lance un satellite de reconnaissance israélien

Ce vendredi (30), SpaceX a effectué le dernier lancement de 2022. Une fusée Falcon 9 a été utilisée pour déployer le satellite israélien d’imagerie de la Terre, EROS C-3, en orbite.

61e lancement de SpaceX en 2022. Image : Space X

Le décollage a eu lieu à 04h38 (heure de Brasilia), depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et la cargaison est arrivée à destination 15 minutes après que la fusée a quitté la Terre. Le premier étage du Falcon 9 a atterri sur une plate-forme SpaceX à proximité environ 8 minutes après le lancement.

D’ici la fin de la décennie, EROS-C3 fera partie d’un quatuor de satellites EROS qui fonctionneront aux côtés de deux autres satellites radar à synthèse d’ouverture.

Selon la société ImageSat International, responsable de la construction du satellite EROS C-3, l’équipement a été développé pour que « les organisations de défense et de renseignement mènent des opérations en toute confidentialité et protection des données ». D’après le site Vol spatial maintenantle projet a coûté environ 186 millions de dollars américains (équivalent à environ 983 millions de reais, aux prix actuels).

Le premier satellite du segment, EROS A, a été lancé en 2000 et est rentré dans l’atmosphère terrestre en 2006. Peu d’informations sont disponibles sur les membres actifs de la flotte (EROS-B, EROS-C1 et EROS C2) en raison de problèmes de sécurité. Sur Twitter, le propriétaire de SpaceX, Elon Musk, a célébré le lancement.

Il s’agissait du 11e vol de ce premier étage de la fusée. Avant cela, le véhicule a effectué deux vols avec des astronautes pour la NASA, deux missions Starlink et six autres missions commerciales et sans pilote pour l’agence spatiale américaine. Ce dernier lancement a marqué le 160e atterrissage d’une fusée orbitale SpaceX, comprenant les boosters Falcon 9 et Falcon Heavy.

Avec 61 vols réussis cette année, la compagnie double presque le nombre de lancements effectués en 2021, qui était de 33. En septembre, Elon Musk révélait que, pour 2023, il comptait lancer 100 missions dans l’espace.

