Les variantes d’Omicron circulant en Chine aujourd’hui sont similaires à celles déjà identifiées en Europe et aux USA

Les centaines de séquences mises en ligne ces derniers jours par des chercheurs chinois sur Gisaid indiquent que 80% des cas de Covid sont dus à la sous-variante BF.7, tandis que 20% à BA.5.2.

La vague chinoise de nouveaux cas de Covid qui, avec la levée des restrictions très strictes, a déclenché la sonnette d’alarme dans de nombreux pays, dont de France, est alimentée par des variantes d’Omicron similaires à celles déjà identifiées en Europe et aux États-Unis, où elles ont pour la plupart été remplacées par des souches plus transmissibles. C’est ce qu’indiquent les centaines de séquences mises en ligne ces derniers jours par des chercheurs chinois sur Gisaid, la base de données mondiale qui permet de tracer les mutations du virus.

Les données, bien que limitées, montrent que «tous les génomes ressemblent étroitement à des variants connus, circulant dans le monde et observés dans différentes parties du monde, entre juillet et décembre 2022 – spécifie une mise à jour qui vient d’être publiée par Gisaid- . L’Université Jiao Tong de Shanghai a rejoint le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, le CDC de Pékin, le CDC provincial du Fujian et le CDC du Sichuan pour intensifier les efforts de surveillance génomique de la Chine, partageant leurs dernières données sur la séquence du génome hCoV-19 de cas récents à Pékin, Fujian , Guangzhou, Mongolie intérieure, Shanghai et la province du Sichuan”.

Concrètement, les analyses indiquent que 80% des échantillons séquencés en Chine sont dus à la sous-variante Omicron BF.7, une lignée dérivée de l’Omicron BA.5 qui, en France, selon la dernière surveillance de l’Institut Superiore di Sanità ( ISS), représente actuellement environ 10% des cas détectés sur le territoire national, surclassé par le plus contagieux BQ.1.1. Les 20 % restants de cas chinois de Covid sont plutôt largement attribuables à la sous-variante BA.5.2, également dérivée de BA.5, et à d’autres lignées déjà connues. « L’analyse a également révélé que les épidémies de BF.7 à Pékin et au Fujian provenaient potentiellement de la Mongolie intérieure, et que des épidémies de BA.5.2 sont en cours dans plusieurs villes. – précisent les experts de Gisaid -. Les nouvelles données de Shanghai montrent un certain nombre d’autres lignées connues à partir de plusieurs introductions distinctes”.

Cela indique qu’à l’heure actuelle, la variante hybride redoutée XBB, également connue sous le nom de Gryphon (recombinant de deux sous-variantes d’Omicron BA.2 – BA.2.10.1 et BA.2.75) et considérée depuis plusieurs semaines comme une variante d’intérêt par le L’ECDC pour la présence de mutations associées à de fortes capacités immuno-évasives n’est pas la principale cause de la flambée de Covid en Chine. Contrairement à ce qui s’est passé à Singapour, où XBB a provoqué une flambée des hospitalisations jamais enregistrée depuis 2021. De même, pas même la sous-variante BQ.1.1, dite Cerberus, qui en France est la lignée dominante, avec près de 31% de nouveaux cas séquencés au cours du dernier mois et demi, il semble avoir gagné du terrain.

De plus, étant donné la transmissibilité plus élevée de celui-ci et des autres variantes d’Omicron circulant en Europe et aux États-Unis, il est donc peu probable que la vague chinoise de Covid, aujourd’hui alimentée par une souche désormais dépassée pour nous comme BF.7, avoir des répercussions dans les pays occidentaux, du moins en ce qui concerne « l’atterrissage » de variants complètement nouveaux et éloignés de ceux contre lesquels les vaccins actualisés actuels ont été développés. Cela n’exclut évidemment pas la possibilité qu’avec la plus grande circulation du virus en République populaire – certaines prévisions calculent plus de 3,5 millions d’infections par jour à la mi-janvier – le virus puisse encore muter, comme cela se produit d’ailleurs à l’échelle mondiale, avec le risque que de nouvelles variantes plus dangereuses apparaissent. Si tel était le cas, les masques feraient un retour à la mode, du moins jusqu’au développement de tout nouveau vaccin mis à jour.