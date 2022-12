Rétrospective 2022 : la NASA parvient à détourner l’astéroïde avec la mission DART

L’un des étapes les plus importantes de 2022 par rapport à l’exploration spatiale était sans aucun doute l’impact des engins spatiaux DARD (acronyme de Double Asteroid Redirection Test) avec un système binaire d’astéroïdes. Souvenons-nous de ce grand Mission de la NASA?

L’illustration 3D montre comment la mission DART est entrée en collision avec l’astéroïde Dimorphos pour dévier son orbite lors d’un test de redirection. Image : Alejo Miranda –

Résumé:

DART était le Première mission de la NASA pour étudier de près un système d’astéroïdes binaires ;

; L’objectif de la mission était d’adopter une nouvelle approche audacieuse pour défendre la Terre contre les astéroïdes dangereux ;

; Le petit vaisseau spatial a été lancé le 24 novembre 2021 à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, pour entrer en collision avec Dimorphos, la « lune » de l’astéroïde Didymos dans une tentative de modifier votre itinéraire ;

dans une tentative de ; DART a rempli sa mission avec excellence le 26 septembre de cette année.

Mission de protection planétaire contre l’impact d’astéroïdes

Bien que ni Dimorphos (163 mètres de large) ni son plus grand compagnon (mesurant 780 mètres) Didymos n’étaient sur une trajectoire de collision avec la Terre, la procédure était un test de défense planétaire d’une méthode qui pourrait éventuellement nous protéger de l’attaque d’un autre astéroïde qui pourrait poser certains risques potentiels.

Comme DART était un « cube » d’environ 1,3 mètre de large, pesant seulement 550 kg, pour l’astéroïde, la collision équivalait plus à un « flip » qu’à un coup de pied du célèbre ancien footballeur Roberto Carlos. Même ainsi, la simple « poussée » a suffi à influencer sa trajectoire.

Une semaine après l’action réussie, il a été identifié que Dimorphos a libéré un nuage de poussière et de particules. Des télescopes au sol ont détecté que les débris expulsés par l’objet après la collision ont créé une sorte de queue, « transformant » la roche spatiale en comète.

Hubble et James Webb enregistrent une collision

Ce ne sont pas seulement les équipements au sol qui ont capturé la collision entre DART et l’astéroïde Dimorphos. L’événement a également été enregistré par les télescopes spatiaux chéris de la NASA : le légendaire Hubble et le très acclamé James Webb.

Le vaisseau spatial lui-même avait un appareil photo qui a photographié les instants avant le crash. De plus, un petit satellite italien appelé LICIACube, lancé par DART quelques minutes avant l’impact, a également pris des images de l’événement, à travers ses deux caméras, appelées LUKE (Explorateur de clé d’unité LICIACube) il était (Imagerie LICIACube Explorer pour astéroïdes).

L’impact a projeté des tonnes de débris dans l’espace

Trois mois après le succès de la mission DART, les scientifiques obtiennent toujours des données sur la collision, qui a provoqué une sorte « d’explosion ».

Lors de l’impact, la sonde de la NASA s’est dispersée milliers de tonnes de débris rocheux dans l’espace. Selon l’agence, la matière éjectée ne représente qu’une petite fraction de la masse de Dimorphos, estimée à cinq millions de tonnes.

La force transférée à Dimorphos était de 3,6 fois ce qu’elle aurait été si la sonde avait été absorbée par l’astéroïde, sans éjecter de matière. « Si vous faites sauter le matériau un peu hors de la cible, il y aura une force de recul », a expliqué Andy Cheng, scientifique de la mission et laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (JHU-APL). « Le résultat de cette force de recul est que vous mettez plus d’élan sur la cible et que vous vous retrouvez avec une plus grande déviation. »

Cheng ajoute que « si vous essayez de sauver la Terre, cela fait une grande différence, car cela augmenterait le temps disponible pour monter la défense ou réduire la taille du projectile requis ».

L’astéroïde dévié sera étudié par le plus petit radar jamais lancé dans l’espace

D’ici deux à quatre ans, la mission Hera de l’Agence spatiale européenne (ESA) effectuera des relevés détaillés sur place à Dimorphos et Didymos, avec un focus particulier sur le cratère laissé par la collision DART et une mesure précise de la masse de l’astéroïde touché.

A cette occasion, une petite boîte de 10 cm entrera dans l’histoire comme le plus petit instrument radar à avoir volé dans l’espace – et le premier du genre à sonder l’intérieur d’un astéroïde.

Instrument JuRa, de la mission HERA, conçu par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour étudier les conséquences de la déviation de l’astéroïde Dimorphos par la mission DART de la NASA. Image : Équipe JuRA / UGA

Cet instrument radar, relié à un quatuor d’antennes de 1,5 m de long, fera partie du CubeSat Juventas, qui sera lancé vers Dimorphos à bord de la sonde Hera.

Selon un communiqué de l’ESA, les données de la mission Hera permettront de comprendre l’expérience de déviation DART, afin que la technique puisse être répétée si un jour c’est vraiment nécessaire.

