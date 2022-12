Comprendre le lien entre réchauffement climatique et froid extrême

Les effets du réchauffement climatique sont les plus notables en raison des fréquentes vagues de chaleur atteignant plus de 40 ° C. De plus, des hivers plus chauds peuvent également être observés. Cependant, les chercheurs ont étudié la relation entre les températures extrêmement froides et le changement climatique.

Un exemple de ces événements de froid extrême, tels que de violentes tempêtes hivernales, s’est produit fréquemment aux États-Unis ces dernières années. Ces tempêtes surviennent en raison de dynamiques atmosphériques plus complexes à étudier.

« Il y a certains aspects des tempêtes hivernales où les liens avec le changement climatique sont assez forts et robustes. » Michael Mann, climatologue à l’Université de Pennsylvanie, pour la Agence France Presse

L’un de ces aspects est la manière dont le réchauffement de l’eau influence l’incidence de la neige. Dans la région des Grands Lacs, à la frontière entre les États-Unis et le Canada, il existe un mécanisme appelé « neige à effet de lac ».

L’eau chaude de ces lacs et la collision avec les vents froids venant du nord provoquent des chutes de neige. Cela conduit à de violentes tempêtes de neige comme celle de Buffalo la semaine dernière. La ville, qui se trouve sur la rive de l’un des Grands Lacs, a été frappée par une forte tempête à Noël, qui a même partiellement gelé les chutes du Niagara.

« Plus les températures du lac sont chaudes, plus il y a d’humidité dans l’air et plus le potentiel de neige à effet de lac est grand », a souligné Mann dans un article publié en 2018. Il mentionne également l’augmentation de la durée des tempêtes de neige à mesure qu’elles se développent. réchauffer.

Vortex polaire et changement climatique

Cependant, il n’y a pas de consensus sur les effets du réchauffement climatique sur le vortex polaire. Le vortex polaire est une barrière d’air au-dessus du pôle Nord qui circule d’ouest en est et sépare l’air froid de l’Arctique de l’air chaud des régions plus au sud.

Lorsque le vortex polaire s’affaiblit, il prend une forme plus ovale, ce qui fait que l’air plus froid atteint les régions plus au sud. Ce changement augmente les risques d’hivers plus rigoureux comme celui qui a frappé les États-Unis ce mois-ci.

Selon Judah Cohen, auteur d’une étude sur le sujet publiée en 2021 et climatologue à Recherche atmosphérique et environnementale (AER), les perturbations vortex sont causées par des changements qui se sont produits dans l’Arctique et qui sont accélérés par le changement climatique.

Des recherches futures sont nécessaires pour révéler comment le réchauffement climatique interagit avec le froid extrême, formant des réactions en chaîne complexes.

