Rétrospective 2022 : Les 10 créatures les plus bizarres présentées cette année

D’une « chèvre Cyclope mutante » au « petit monstre du Loch Ness », en passant par le plus grand clone de la planète et une pieuvre aux oreilles de Dumbo, ce qui n’a pas manqué en 2022, ce sont les découvertes de créatures curieuses.

O Apparence numériquequelle signalé plusieurs d’entre eux tout au long de l’année, mettant en évidence les 10 plus bizarres ici.

1- Enfant cyclope mutant

Ahmet Kartal est un agriculteur du village de Gokmusa, dans la province de Kilis, en Turquie. Il élève des animaux depuis 25 ans et n’aurait jamais imaginé qu’un jour, il verrait une créature aussi étrange que le nouveau membre de son cheptel caprin : une chèvre cyclope mutée, née avec un « œil » étrange en plein milieu de sa front.

Un éleveur trouve une chèvre Cyclope parmi ses troupeaux de chèvres en Turquie. Image: Flash d’information via Daily Star

Selon l’éleveur, il faisait une tournée de routine parmi ses animaux et a remarqué qu’un chevreau était né. Inspectant l’animal de plus près, Kartal vit que les yeux du petit animal ressemblaient à ceux de la redoutable bête de la mythologie grecque.

2- Gelée de mer aux 39 tentacules

Une créature pouvant avoir de 26 à 39 tentacules a été découverte par des chercheurs du Institut de recherche sur l’aquarium de la baie de Monterey (MBARI) pendant 15 ans, mais ce n’est qu’en 2022 qu’il a reçu le nom scientifique de atolla reynoldsidu nom de Jeff Reynolds, le premier bénévole de l’institut de recherche.

La gelée de la couronne écarlate nageait à plus de 1 200 mètres sous la surface de l’océan lorsqu’elle a été découverte.

3- Gut Cheetos

Lors d’une expédition dans l’océan Pacifique, un ROV (abréviation de véhicule télécommandé) a repéré une créature très étrange nageant à environ 2 200 m de profondeur. L’animal ressemble à un sac en plastique transparent, et ce qui frappe le plus dans son apparence, ce sont ses « tripes Cheetos ».

Selon les biologistes du Nautilus Ocean Exploration Fund, une organisation à but non lucratif dédiée à l’exploration scientifique de nos océans, il s’agit d’une espèce inconnue (non cataloguée) de concombre de mer. Il a été vu juste à l’extérieur du Pacific Outback Marine National Monument, au sud-est d’Honolulu, la capitale d’Hawaï.

4- Les plus grosses bactéries du monde

Une bactérie mesurant plus de 9 000 micromètres de long (unité de mesure équivalente au millième de millimètre), soit 0,9 cm, a été trouvée dans les mangroves de la Guadeloupe, un territoire français d’outre-mer au sud de la mer des Caraïbes, et sa découverte a été décrite par des scientifiques en juin dans la revue Science.

Selon l’article, il s’agit de la plus grande bactérie au monde.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir la bactérie Thiomargarita magnifica (filaments blancs) comparée à une pièce de monnaie. Image : Laboratoire national Lawrence de Berkeley

5- Le plus gros clone du monde

Les scientifiques ont également publié en juin la découverte du plus grand clone du monde en Australie : un immense réseau d’herbiers marins couvrant près de 200 km2.

Une section de l’un des herbiers marins qui constituent le plus grand clone du monde. Chaque lame appartient à la même plante. Image: Rachel Austin – Université d’Australie-Occidentale

Ce vaste champ sous-marin est en fait une plante unique qui se reproduit continuellement depuis près de 4 500 ans.

6- Un poisson translucide

Parmi les créatures bizarres qui peuplent les mers se trouve un poisson translucide à l’apparence gélatineuse, qui a été repéré par une équipe de recherche étudiant les eaux proches de l’Alaska.

Ce petit animal peut vivre à plus de 830 mètres de profondeur et se trouve dans l’océan Pacifique Nord. La flagrante a été faite par des membres de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis (NOAA) et publiée sur Twitter.

7- Créature zombie en forme de fleur

Toujours dans les profondeurs de l’océan, une créature zombie en forme de fleur a été étudiée plus avant cette année grâce à un robot plongeur.

Osedax mucofloris, vu pour la première fois en Suède, est l’une des plus de 30 espèces de cette créature zombie. Image : Musée d’histoire naturelle/Alay

Appelés Osedax, ces êtres creusent des trous dans les os pour se nourrir, produisant de l’acide de la même manière que les humains produisent de l’acide gastrique – d’où le surnom de zombie.

Jusqu’à présent, plus de 30 espèces de ce genre ont été trouvées dans le monde, comme Osedax mucofloris, vu pour la première fois en Suède, et Osedax fenrisi, qui a été découvert près d’un évent hydrothermal à plus de 2 000 mètres de profondeur dans l’océan Arctique. .

8- « Banane élastique » et « tulipe de mer »

Des scientifiques du Natural History Museum (NHM) de Londres ont découvert une mégafaune impressionnante au fond de l’océan Pacifique, composée de dizaines de créatures étranges, dont beaucoup sont des espèces inconnues de la science.

Crédits : Expédition DeepCCZ, Fondation Gordon & Betty Moore et NOAA

Parmi eux, un certain concombre de mer qui ressemble plus à une banane élastique à moitié pelée et une belle éponge de mer en forme de tulipe se démarquent.

L’océan profond abrite également un groupe de pieuvres rares et mystérieuses nommées d’après l’un des personnages les plus emblématiques de Disney : l’éléphant Dumbo.

Ces animaux, communément appelés pieuvres dumbo, se trouvent dans les eaux les plus profondes des océans du monde entier, à des milliers de mètres sous la surface, où ils sont rarement vus par les humains.

Selon les scientifiques, c’est précisément nous, quand même, la plus grande menace pour cette espèce. L’augmentation de la température globale causée par les activités humaines et par conséquent les mers entraîne la réduction de l’oxygène dans l’eau et l’acidification des mers, causée par l’augmentation du dioxyde de carbone incorporé de l’atmosphère, qui peut également être nocif pour cette espèce, même si dans une moindre mesure. .

10- « Marionnette du monstre du Loch Ness »

Ce mois-ci, les baigneurs ont trouvé une étrange créature marine sur une plage en Angleterre. La curiosité suscitée par l’animal a conduit un internaute à partager une image de l’animal sur le réseau social Reddit, demandant l’aide d’autres internautes pour identifier l’animal.

A partir des photographies partagées, il est possible de remarquer la présence de quatre « pattes » – celles de devant étant plus courtes que celles de derrière – et une longue queue. De plus, l’animal a un corps grisâtre avec plusieurs boules blanches. La tête est arrondie, un peu longue et plate.

La créature marine trouvée par un nageur sur une plage en Angleterre a été surnommée « le petit monstre du Loch Ness ». Crédits : Reproduction/Reddit

De telles caractéristiques ont conduit certains internautes à surnommer l’animal le « petit monstre du loch Ness », en référence à la légende qui circule depuis plus d’un siècle à propos d’un monstre marin géant qui vit soi-disant dans le Loch Ness, dans les Highlands d’Ecosse, en le Royaume-Uni.

