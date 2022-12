Le forage pétrolier menace un récif corallien rare dans le fleuve Amazone

Un récif corallien en eau profonde a été découvert près de l’embouchure du fleuve Amazone en 2016, surprenant les scientifiques car il abrite une riche variété de vie aquatique dans un endroit inhabituel. Or, même s’il est encore peu connu, cet écosystème est déjà menacé : Petrobras compte bien explorer la région pour extraire du pétrole.

La photo montre ce qui est menacé par l’exploration pétrolière près de l’embouchure du fleuve Amazone. Image : Greenpeace

Le récif corallien amazonien

Le récif découvert à l’embouchure du fleuve Amazone abrite une variété d’espèces de coraux, d’éponges, de poissons et de crustacés, tout comme les autres récifs. Son différentiel est qu’il se trouve à une profondeur allant jusqu’à 220 mètres, avec des eaux boueuses provenant du plus grand fleuve du monde et se jetant dans l’océan.

Selon un rapport de la BBC Brasil, les récifs coralliens sont généralement situés dans des eaux peu profondes, avec une bonne incidence de la lumière du soleil qui permet la croissance des coraux. Dans le récif amazonien, certaines zones reçoivent très peu de lumière, ce qui rend leur existence due aux algues qui effectuent la photosynthèse et sont capables de vivre dans des environnements peu éclairés.

Le principal auteur responsable de la découverte du récif amazonien est Rodrigo Leão Moura, professeur à l’Institut de biologie de l’UFRJ. En réponse à la BBC, Moura a déclaré que les algues rouges utilisent la lumière de manière filtrée, en utilisant le spectre de la lumière bleue pour effectuer la photosynthèse.

Le récif amazonien est principalement composé d’algues rouges dures, offrant un habitat attrayant pour la vie marine. Image : OCEANX

De plus, les algues contiennent une substance qui durcit les parois cellulaires, ce qui permet aux structures solides de se développer. Ces structures permettent aux quelques coraux amazoniens de s’installer, le récif étant en grande partie formé d’algues rocheuses.

On estime que le récif occupe une superficie de 56 000 kilomètres carrés, qui sert de source de revenus aux pêcheurs de la région. On pense qu’environ 70 espèces de poissons et de crustacés y vivent.

De nombreuses espèces présentes sur le récif peuvent être uniques et inconnues de la science. Des chercheurs de l’Université de São Paulo (USP) étudient les caractéristiques anticancéreuses d’une éponge trouvée sur le site. « C’est un domaine très vaste, il y a des choses que nous ne savons pas encore. Certaines espèces n’apparaissent peut-être que dans cette zone et nulle part ailleurs dans le monde », a expliqué César Cordeiro, professeur au Centre de biosciences et de biotechnologie de l’Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), à la BBC.

La menace de l’exploration pétrolière

L’idée de l’exploration pétrolière dans la région est née après la découverte d’une réserve de pétrole d’environ 10 milliards de barils en Guyane, en 2015. Cette année, une réserve a été découverte au Suriname, un endroit encore plus proche de la région des récifs coralliens.

Jusqu’en 2018, la principale entreprise intéressée à explorer les régions voisines était la compagnie pétrolière française Total. Cette même année, elle s’est vu refuser pour la quatrième fois sa licence d’exploration environnementale et a vendu sa participation à Petrobras.

La proposition d’exploration pourrait présenter un grand danger pour le récif corallien en cas de marée noire. L’organisation non gouvernementale Greenpeace, également en 2018, a recueilli près de deux millions de signatures contre le projet.

Prochainement, Petrobras, qui est actuellement le plus intéressé par l’exploration de la ressource dans la région, effectuera des tests pour savoir comment le pétrole se dispersera en cas de fuite. Si les résultats sont approuvés par l’Institut brésilien pour l’environnement et les ressources naturelles renouvelables (Ibama), les puits peuvent commencer à être creusés.

La région d’exploration se situe à environ 160 km de la côte brésilienne, mais elle est encore plus proche de la région où se trouve le récif corallien.

Sites de concession pétrolière et récif corallien. Crédit : BBC

Au terme de son mandat, l’actuel ministre de l’Environnement, Joaquim Leite, estime qu’il est possible d’explorer la région et de préserver l’environnement. La nouvelle ministre, dans le gouvernement Lula, sera Marina Silva. On ne sait pas encore s’ils soutiendront le projet d’exploration de la côte nord-est annoncé par Petrobras le 1er décembre.

Le Parti des travailleurs (PT) s’est déjà prononcé sur le sujet, se plaçant contre l’exploration dans la région du récif corallien amazonien.

Petrobras a réuni une trentaine de scientifiques pour discuter de la meilleure façon d’explorer la région, dont Moura. « J’étais là et j’ai dit : ‘Nous devons mieux comprendre, nous devons cartographier les zones sensibles, nous devons améliorer toute la partie modélisation.’ Mais, selon lui, après cela, il n’y a plus eu de nouvelles de l’entreprise publique.

Petrobras dit mener des tests pour étudier la dispersion du pétrole et des stratégies pour contenir d’éventuelles fuites, depuis la rencontre avec les scientifiques. L’entreprise a également tenu une réunion le 8 novembre avec les pêcheurs de la région pour répondre aux questions et aux interrogations. Aux dires des personnes présentes, la rencontre n’a pas été très éclairante et les réponses semblaient déjà prêtes.

L’importance du récif corallien

En plus d’être une source de nourriture et de moyens de subsistance pour les communautés locales, le récif corallien amazonien est également important pour l’environnement. Les algues présentes sur le site agissent pour séquestrer indéfiniment le carbone.

Les substances trouvées dans les algues qui rendent les parois cellulaires plus rigides produisent du carbonate de calcium en utilisant le dioxyde de carbone de l’atmosphère. De plus, les espèces qui s’y trouvent peuvent avoir un énorme potentiel thérapeutique.

« Il existe un grand potentiel de gains économiques avec l’étude et la protection de ces systèmes. Bien sûr, nous avons ce besoin immédiat d’énergie bon marché, mais combien cela sacrifie-t-il pour un avenir basé sur la biotechnologie ? », demande Moura.

