« Éteindre » le cerveau pourrait être la solution pour les voyages spatiaux longue distance

Recherche publiée dans la revue scientifique L’innovation utilisé des singes pour trouver une solution aux problèmes logistiques rencontrés par les voyages spatiaux à longue distance.

Des scientifiques chinois proposent de forcer l’hibernation humaine en « éteignant » le cerveau pendant les voyages spatiaux longue distance. Image: Images d’archives de cadre –

Comme indiqué sur le site Alerte scientifiquela technologie humaine est encore si limitée et l’espace est si vaste que le temps qu’il faudrait à un vaisseau spatial pour voyager vers une autre étoile présente un obstacle important à l’exploration d’autres systèmes solaires.

Lancée en 1977, la sonde Voyager 1, par exemple, mettrait 73 000 ans pour atteindre Proxima Centauri, l’étoile la plus proche du Soleil, à sa vitesse actuelle. Même si des engins spatiaux plus modernes peuvent voyager plus rapidement, le voyage prendrait encore des milliers d’années avec la technologie actuellement disponible.

Hibernation artificielle testée sur des singes

Une solution potentielle serait des navires générationnels, qui verraient plusieurs générations de voyageurs spatiaux vivre et mourir avant d’atteindre leur destination finale. Une autre option serait l’hibernation artificielle, si elle pouvait être mise en œuvre avec succès.

Et c’est ce que les scientifiques de l’Institut de technologie avancée de Shenzhen (SIAT) de l’Académie chinoise des sciences ont entrepris d’étudier ; pas chez l’homme, mais chez le singe, déclenchant chimiquement un état d’hypothermie.

« Ici, nous montrons que l’activation d’une sous-population de neurones de la zone préoptique (POA) par une stratégie chimiogénétique induit de manière fiable une hypothermie chez des singes anesthésiés et en mouvement libre », déclarent les chercheurs dans leur article. « Au total, nos découvertes démontrent une régulation centrale de la température corporelle chez les primates et ouvrent la voie à de futures applications en pratique clinique. »

L’expérience a été testée sur des singes. Image : Nikasur7 –

L’hibernation et son état légèrement moins comateux, la torpeur, sont des états physiologiques qui permettent aux animaux de résister à des conditions défavorables telles que le froid extrême et le manque d’oxygène.

La température corporelle est réduite et le métabolisme ralentit presque entièrement, maintenant le corps dans un « mode d’entretien » de base – le strict minimum pour rester en vie, empêchant l’atrophie.

Cela peut être observé chez de nombreux animaux, y compris les mammifères à sang chaud, mais très peu de primates. Les neuroscientifiques Wang Hong et Dai Ji, du SIAT, ont voulu tester s’ils pouvaient induire artificiellement un état d’hypométabolisme, voire d’hibernation, chez les primates en manipulant chimiquement les neurones de l’hypothalamus responsables des processus de sommeil et de thermorégulation – les neurones préoptiques.

La recherche a été menée sur trois jeunes singes mâles de l’Ancien Monde (Macaca fascicularis). Dans des états anesthésiés et non anesthésiés, les chercheurs ont appliqué des médicaments conçus pour activer des récepteurs modifiés spécifiques dans le cerveau, connus sous le nom de récepteurs concepteurs activés exclusivement par des médicaments modifiés (DREADD).

Les scientifiques ont ensuite étudié les résultats à l’aide de l’IRM fonctionnelle, des changements de comportement et des changements physiologiques et biochimiques. « Pour étudier le réseau du cerveau entier à la suite de l’activation de la zone préoptique (POA), nous avons effectué des analyses IRMf et identifié plusieurs régions impliquées dans la thermorégulation et l’intéroception », a expliqué Dai. « Il s’agit de la première étude IRMf à étudier les connexions fonctionnelles à travers le cerveau révélées par l’activation chimiogénétique. »

Serait-il possible de faire cela dans le cerveau humain ?

Comme les chercheurs l’ont découvert, un médicament synthétique appelé clozapine N-oxyde (CNO) induit de manière fiable une hypothermie à la fois anesthésiée et éveillée chez les singes.

Cependant, chez les singes anesthésiés, l’hypothermie induite par le CNO a entraîné une baisse de la température corporelle centrale, empêchant le réchauffement externe. Les chercheurs disent que cela démontre le rôle critique que jouent les neurones POA dans la thermorégulation chez les primates.

Des changements de comportement ont été observés chez des singes éveillés et comparés à ceux de souris souffrant d’hypothermie induite.

Lire la suite:

En règle générale, les rats diminuent leur activité et leur rythme cardiaque ralentit pour tenter de conserver la chaleur.

Les singes, d’autre part, ont montré une augmentation de la fréquence cardiaque et du niveau d’activité et, en plus, ont commencé à frissonner. Cela suggère que la thermorégulation chez les primates est plus complexe que chez la souris – l’hibernation chez l’homme (si elle peut être réalisée) devra en tenir compte.

« Ce travail fournit la première démonstration réussie de l’hypothermie chez un primate basée sur une manipulation neuronale ciblée », a déclaré Wang. « Avec la passion croissante pour les vols spatiaux humains, ce modèle de singe hypothermique est une étape importante sur la longue route vers l’hibernation artificielle. »

