Les percées scientifiques les plus attendues pour 2023

La science bat son plein et 2023 promet d’être une année de grandes avancées. Il y a au moins cinq événements qui sont dans le viseur des scientifiques et de l’imagination des gens qui les entourent.

Du déroulement du programme Artemis de la NASA, qui vise à explorer la Lune et à effectuer des missions habitées vers le satellite naturel de la Terre, aux nouvelles méthodes pour développer rapidement et efficacement des vaccins.

Les vaccins à ARNm pour Covid-19 ont stimulé la production d'autres vaccins utilisant la même technique.

Une nouvelle génération de vaccins

Après la pandémie de Covid-19, les vaccins sont même devenus un sujet dans la vie quotidienne des gens, y compris le type de technologie qui leur est appliqué. Les vaccins à ARNm ont eu beaucoup de succès, et plusieurs autres sont produits en utilisant cette même technologie pour lutter contre d’autres maladies, telles que le paludisme, la tuberculose, l’herpès génital, le VIH, la fibrose kystique, le cancer et divers types de maladies pulmonaires, entre autres.

La société pharmaceutique allemande BioNTech entend démarrer les premiers essais humains de son vaccin à ARNm contre le paludisme et la tuberculose au premier trimestre 2023. Le fabricant de médicaments américain Moderna effectuera également des tests ciblant les virus qui causent l’herpès génital et le zona.

L’un des vaccins à ARNm les plus prometteurs est contre le cancer. Les vaccinateurs doivent reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses et les détruire.

De plus, concernant le Covid-19, il existe des entreprises qui recherchent un vaccin sous forme de spray nasal, un moyen de prévention rapide et efficace. Ces prototypes ont déjà été testés sur des animaux et seront probablement bientôt testés sur des humains.

Génie génétique CRISPR

L’utilisation du génie génétique devrait également bien se développer en 2023. Les traitements basés sur la méthode CRISPR, qui favorise l’édition de gènes, ont montré des résultats prometteurs dans des essais cliniques contre deux troubles sanguins, dont la drépanocytose.

Les fabricants de médicaments Vertex et CRISPR Therapeutics développent un traitement appelé exa-cel, qui sera soumis à l’approbation de Administration des aliments et des médicaments (FDA) (une sorte d’Anvisa américain), en mars.

S’il est approuvé, les patients atteints d’anémie falciforme pourront commencer le traitement. De plus, il existe une nouvelle technique qui pourrait être approuvée en 2023 : la thérapie CRISPR-Cas9. Cette technique d’édition de gènes permet de couper un brin d’ADN pour former une nouvelle séquence.

Représentation des chaînes d'ADN.

Le traitement d’Alzheimer

Le domaine de la médecine battra son plein en 2023, surtout après les grandes avancées réalisées en 2022. En novembre de cette année, la création d’un médicament capable de retarder la destruction du cerveau touché par la maladie d’Alzheimer a été annoncée, une nouvelle qui a été reçue par la communauté scientifique comme une percée majeure.

Il est prévu que début janvier, la FDA autorisera l’utilisation du médicament lecanemab pour traiter les patients, bien que ce principe actif ne soit efficace que dans les premiers stades de la maladie. Ce médicament est considéré comme « le début des thérapies d’Alzheimer » par de nombreux experts.

Il existe un autre médicament en cours de développement appelé blarcamésine, responsable de l’activation d’une protéine qui améliore la stabilité des neurones. Ce médicament, développé par la société pharmaceutique Anavex Life Sciences, poursuivra ses essais cliniques.

avances spatiales

Dans le domaine spatial, les attentes se portent principalement sur le télescope spatial James Webb. L’équipement devrait continuer à faire des découvertes pendant des décennies. Cependant, ce ne sera pas le seul : de nouveaux instruments d’exploration plus profonde seront conçus.

L’Agence spatiale européenne (ESA) prévoit de lancer le télescope Euclid également en 2023, qui restera en orbite solaire pendant six ans pour créer une carte 3D de l’univers. L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) développe une mission qui détectera le rayonnement X des étoiles et des galaxies lointaines.

Au Chili, le télescope Vera C. Rubin, qui dispose d’une caméra d’une puissance de détection de plus de 3 milliards de pixels, est prêt à prendre des images depuis l’espace en juillet prochain. Le télescope a l’incroyable capacité d’enregistrer tout le ciel vu de l’hémisphère sud en seulement trois jours.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en gris, actuel président des Émirats arabes unis, rencontre le prototype du rover lunaire Rashid, en juin de cette année.

Les Émirats arabes unis ont lancé leur rover lunaire Rashid, qui devrait apporter des nouvelles sur la Lune en 2023. La NASA a également envoyé un satellite orbital pour explorer la composition des dépôts d’eau gelée dans les cratères et les régions lunaires assombries.

En avril, le module japonais HAKUTO-R tentera d’effectuer un atterrissage en douceur sur la Lune, ainsi que le module indien Chandrayaan-3, qui cherche à atterrir près du pôle sud du satellite également en 2023. Cependant, l’une des missions les plus attendues sera le premier vol civil vers la Lune, promu par SpaceX, qui emmènera onze personnes pour un voyage de six jours à bord du Starship.

