Les événements de la vie de nos grands-parents peuvent influencer nos gènes ; savoir plus

Après la découverte de l’ADN, le code de l’acide nucléique était communément considéré comme le début et la fin de l’héritage génétique.

Aujourd’hui, on sait que les marqueurs chimiques liés à des sections clés d’une séquence génétique affectent non seulement la façon dont les gènes sont lus, mais peuvent également changer en réponse aux expositions environnementales. De plus, ils peuvent effectivement être transférés d’une génération à l’autre.

Appelé héritage épigénétique transgénérationnel, cela pourrait être une voie par laquelle le fait qu’une personne soit en bonne santé ou non, son mode de vie ou même son environnement parental affecte la santé et le développement de la progéniture dans l’arbre généalogique pendant des générations.

Bien que les changements eux-mêmes semblent clairs, les mécanismes exacts à l’œuvre n’ont pas encore été pleinement compris.

Maintenant, une nouvelle étude sur les vers ronds (publiée dans PNAS) a montré comment une modification épigénétique commune peut être transmise à travers trois générations par le sperme, influençant l’activité des gènes et le développement de la «grande progéniture».

Bien que les preuves humaines d’une telle mémoire épigénétique durable restent rares, l’étude des vers ronds (Caenorhabditis elegans) est assez révélateur.

« Ces résultats établissent une relation de cause à effet entre les marques d’histones transmises par les spermatozoïdes et l’expression et le développement des gènes chez la progéniture et les petits-enfants », explique Susan Strome, biologiste moléculaire et cellulaire à l’Université de Californie à Santa Cruz (États-Unis).

Les changements épigénétiques sont des ornements moléculaires ajoutés à l’ADN qui se présentent sous de nombreuses formes et régissent quand et comment les instructions génétiques sont suivies.

Si la machinerie cellulaire qui lit son génome ne peut pas accéder à certains gènes parce que des molécules volumineuses se trouvent sur son chemin, ces gènes ne seront pas déchiffrés en protéines. Enrouler très étroitement de longs brins d’ADN autour de grands complexes protéiques appelés histones peut avoir un effet silencieux similaire.

On croyait que la plupart de ces changements épigénétiques sont effacés et «réinitialisés» après la fécondation, dans laquelle les cellules sexuelles sont reprogrammées pour assurer un développement normal. Mais comme le montrent les études sur les animaux (y compris les chiffres basés sur les mammifères), il semble que certains changements épigénétiques peuvent échapper à la reprogrammation et être transférés entre les générations.

Cette dernière étude a utilisé la C. elegans comme organisme modèle pour étudier si les marques épigénétiques sont préservées ou réécrites dans les embryons de vers ronds et, si elles persistent, comment ces marques influencent l’expression des gènes dans la progéniture.

Une étiquette épigénétique sur une protéine histone qui rend l’ADN plus dense, éteignant les gènes dans cette région.

Les chercheurs ont sélectivement « dépouillé » cette étiquette d’histone des chromosomes du sperme de la femme. C. elegansqui ont ensuite été utilisés pour féconder des œufs avec des chromosomes entièrement marqués.

Ils ont ensuite analysé les niveaux d’activité génétique de la progéniture résultante et ont découvert que les gènes des chromosomes hérités du sperme n’étaient plus supprimés.

« Certains gènes ont été activés de manière aberrante et sont restés dans l’état sans la marque répressive, tandis que le reste du génome a récupéré la marque, et ce schéma a été transmis aux petits-enfants », explique Strome. « Nous supposons que si ce schéma d’emballage de l’ADN est maintenu dans la lignée germinale, il pourrait être transmis pendant plusieurs générations. »

Bien sûr, nous parlons des vers ronds. Des recherches antérieures sur ces créatures translucides ont montré que les changements épigénétiques peuvent être transmis sur 14 générations, mais cela en dit peu sur les humains.

Certaines études humaines rares et notables ont trouvé des preuves que l’accès des grands-parents à la nourriture affecte les résultats de santé des enfants de leurs enfants, c’est-à-dire deux générations plus tard.

Les scientifiques utilisent des vers ronds dans des tests (Image : Rattiya Thongdumhyu/)

D’autres recherches ont examiné les liens entre la santé maternelle, y compris les habitudes tabagiques et l’asthme infantile, ou montré comment les événements de la petite enfance peuvent imprimer des modifications chimiques dans l’ADN d’une personne qui influencent sa santé ultérieure.

Mais les études humaines qui établissent un lien direct entre la santé parentale, les changements épigénétiques dans les cellules sexuelles et les résultats de la progéniture sont « pratiquement inexistantes », comme l’a dit une étude de terrain, en partie à cause des limites des études épidémiologiques qui ne peuvent produire que des associations. , et non des relations causales.

Démêler l’influence des marqueurs épigénétiques des influences génétiques, culturelles et comportementales est également un défi majeur. Comment commencer à séparer la génétique des circonstances sociales ou des conditions environnementales qui persistent pendant des générations n’est pas une chose facile à faire.

C’est pourquoi des études animales comme celle-ci sont utiles pour « éclairer comment l’hérédité épigénétique peut façonner le développement et la santé des générations futures », écrivent Strome et ses collègues dans l’article.

L’équipe affirme que leurs découvertes reflètent celles de cellules de mammifères cultivées en laboratoire et que d’autres études récentes ont suggéré que les marqueurs d’histones hérités du sperme sont également caractéristiques des souris.

Ces parallèles pourraient signifier que le mécanisme pourrait également s’étendre aux humains. Mais nous ne savons toujours pas grand-chose sur la façon dont l’hérédité épigénétique fonctionne à travers les générations, ou si cela fonctionne réellement du tout.

Compte tenu des obstacles éthiques et logistiques à l’investigation de telles questions chez l’homme, cela pourrait prendre beaucoup de temps avant que cela ne se produise.

