Insecte illuminé : découvrez pourquoi la luciole s’illumine

Sans aucun doute, notre nature est fabuleuse. Des insectes et des oiseaux aux chiens, aux chats et aux humains, la perfection de l’ensemble du système est impressionnante. Et l’un des animaux les plus insolites est la luciole.

Après tout, comment un tel insecte parvient-il à s’allumer, créant une telle «fête» dans les bois? Découvrons ensuite.

L’allumage du « feu de fumée » (si vous êtes fan de « Chaves », vous avez certainement compris la référence) n’est rien d’autre qu’une réaction biochimique, une interaction entre substances chimiques. Tout cela se traduit par la lumière que nous voyons à l’œil nu.

Cette lumière s’appelle la bioluminescence et vise à rapprocher l’homme et la femme. Si on regarde bien, son origine se situe dans l’abdomen de l’insecte. Mais pour que tout ce processus ait lieu, la substance luciférine doit jouer son rôle – lorsqu’elle entre en contact avec l’air et l’enzyme luciférase, nous avons la lumière jaune verdâtre familière de la luciole.

Toutes les lucioles ne clignotent pas de la même manière

Si vous pensez que toutes les lucioles clignotent de la même manière (comme les feux de détresse d’une voiture), vous vous trompez. En fait, il existe trois grandes familles de lucioles, et chacune clignote d’une manière différente.

Le plus célèbre est celui qui clignote fréquemment et ressemble à une lampe de poche sur le dos du corps de l’animal. Toute cette « animation » n’est rien de plus qu’un moyen d’attirer des partenaires, car les lucioles de cette famille particulière aiment cette forme de luminescence.

Les lucioles sont connues pour leurs « fêtes » dans la nature, la remplissant de lumière et de couleur (WUT.ANUNAI/)

Les teque-teque ont trois lanternes : deux plus grandes sur leur thorax, émettant de la lumière pour voir en permanence et qui peuvent être allumées ou éteintes, en plus d’une orange, activée uniquement dans leurs vols. Cependant, ils sont également utilisés pour attirer un partenaire – et plus encore : ils peuvent également effrayer les prédateurs.

Enfin, les larves du petit train se différencient par leurs sexes. Les mâles ressemblent aux coléoptères et leur lumière est faible; la femelle, semblable à une larve, a une lanterne verte sur le corps et une rouge sur la tête. Ce sont uniquement pour la défense et pour mieux éclairer lors de la chasse.

D’où vient le nom luciole ?

Tout comme l’insecte, le nom de luciole est également intéressant et différent de ce que nous entendons et prononçons habituellement dans notre vie quotidienne. Mais alors, d’où vient cette nomenclature ?

Selon le dictionnaire étymologique, l’origine du mot luciole vient du portugais caga-lume ou caga-fogo, cependant, « au fil du temps, pour des raisons de pudeur et de censure, la lettre ‘C’ a été changée en ‘V’. Ainsi, ‘vaga’ en est venu à représenter le verbe ‘vagar’, qui indique ‘marcher sans but’ ». Par conséquent, il est possible de définir que luciole serait la même chose que « la lumière qui marche sans but ». « L’animal lumineux est un euphémisme vivant, car ‘lume’ indique ‘feu’, ‘luminosité’, ‘lumière' ».

Deonísio da Silva, dans son livre « D’où viennent les mots », déclare que l’écrivain Machado de Assis est celui qui a approuvé l’insertion du mot dans notre vocabulaire et dictionnaire, au XIXe siècle.

