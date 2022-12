Vénus, Mars, Uranus… Après tout, qui a nommé les planètes de notre système solaire ?

Compter notre Terre, les planètes de notre système solaire ont des noms inspirés de différentes cultures.

Les noms de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne proviennent des dieux romains, une tradition qui s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui ;

D’autres peuples les ont nommés différemment;

L’unification a eu lieu en 1919.

En Asie, par exemple, Mars s’appelait l’étoile de feu, tandis que Jupiter était l’étoile de bois. Tout cela a changé en 1919, comme mentionné ci-dessus, avec la création de Union astronomique internationale (UAI)quelle critères de nomination définis:

étoiles : Nommé avec des acronymes ;

: Nommé avec des acronymes ; planètes naines: Doit avoir des noms prononçables.

Et ce ne sont que quelques exemples. À propos des planètes naines aujourd’hui il y en a cinq identifiéschacun respectivement nommé d’après un dieu des mythologies grecque, polynésienne ou romaine : Cérès, Pluton, Haumea, Makemake et Eris.

Après tout, qui est Mercure ? Et Mars ?

Ci-dessous, apprenez-en plus sur le nom de chaque planète et le dieu qui lui est associé :

Mercure

Mercure est la première planète de notre système solaire, la plus proche du Soleil. De plus, il est le plus rapide lorsqu’il s’agit d’encercler notre plus grande star. Les Grecs l’appelaient Hermès, qui était le messager le plus rapide de l’Olympe. Cependant, Mercure est le nom romain donné à ce dieu.

Vénus

Les astronomes de l’époque étaient enchantés par la luminosité de Vénus lorsqu’ils l’observaient dans le ciel nocturne. Vénus est la déesse romaine de l’amour et de la beauté.

Terre

Notre planète s’appelait Gaïa, entité grecque titanesque représentant la terre (le sol). Les Romains, à leur tour, l’appelaient Tello. Le nom actuel a plus de mille ans, est originaire d’Allemagne et indique le sol, une caractéristique importante de notre maison, à côté de l’eau.

Mars

La planète rouge, connue pour sa couleur rougeâtre – chose remarquable pour les Romains – s’appelait alors Mars, le dieu de la guerre. Cependant, en plus de la variante asiatique mentionnée ci-dessus, les Égyptiens avaient aussi leur propre nom pour la planète : The Red One.

Jupiter

Jupiter est « simplement » le principal dieu romain. Et la planète n’a pas reçu ce nom pour rien – c’est la plus grande de notre système solaire. En plus de la variante orientale, pour les Grecs, il était Zeus (également le dieu le plus important de ce peuple).

Saturne

Dans la mythologie romaine, Saturne, dieu de l’agriculture, était l’un des Titans et aussi le père de Jupiter. La planète qui porte leur nom était peut-être pour eux une représentation du père et du fils. Quant aux Grecs, c’est Kronos.

Uranus

Uranus a une curieuse histoire. Avant de recevoir définitivement le nom du dieu grec du ciel, l’astronome allemand et naturalisé anglais, William Herschel, découvreur de la planète, tenta de la baptiser en l’honneur du roi George III, mais fut rejeté par la grande majorité de la communauté astronomique. . L’Angleterre a accepté le nom d’Uranus en 1850.

Neptune

En 1846, la communauté astronomique la nomme Neptune, le dieu des mers, grâce à sa couleur bleue.

Avec des informations de l’UFMG

