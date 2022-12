La production de nanofibres est plus rapide et plus simple grâce au ver à soie ; comprendre

Les soi-disant nanofibres ont été utilisées dans de nombreuses applications, telles que les filtres à air et les pansements. Désormais, la production de ce matériau sera encore meilleure et plus dynamique.

C’est parce que les scientifiques ont réussi à développer une méthode plus rapide et plus simple pour les produire, inspirée par un insecte amical : le ver à soie.

Selon des chercheurs de l’Université du Sichuan, en Chine, les méthodes traditionnelles de production de nanofibres – l’électrofilage en fait partie – sont tout aussi compliquées, lentes ou aboutissent à des fibres maladroites.

En revanche, le ver à soie produit rapidement et facilement des fibres de soie ultrafines et de haute qualité. Il le fait simplement en sécrétant sa salive collante sur une surface, puis en tirant sa tête en arrière, aspirant la salive dans un long fil.

Les scientifiques chinois ont reproduit le processus en utilisant une technique appelée filage guidé par microadhésion (MAG). Il se compose d’une série de micro-aiguilles, qui sont poussées dans un morceau de mousse imbibé d’une solution d’oxyde de polyéthylène. Ensuite, ils sont retirés.

Au fur et à mesure que les micro-aiguilles sont retirées, chacune tire un fin fil de polymère hors de l’éponge. De tels fils sèchent rapidement, au point qu’ils peuvent être coupés et mis à disposition.

De plus, en imitant les différentes façons dont le ver à soie bouge sa tête lors de la production de ses fibres, différents types de nanofibres peuvent être créés, également en utilisant la technique MAG.

Par exemple, si les aiguilles sont juste retirées de l’éponge, les fibres sont toutes droites et alignées. Si les aiguilles sont secouées ou vibrées, les fibres se croisent. Et si elles sont tournées dans un sens ou dans l’autre lorsqu’elles sont retirées, les nanofibres se tordent pour former une seule fibre plus grande.

En effet, selon le type de nanofibres requises, le groupe microaiguille n’est pas toujours nécessaire. En assemblant simplement deux éponges imbibées de polymère, puis en les séparant, les scientifiques ont obtenu des nanofibres droites, qui ont été utilisées pour créer un pansement instantané qui a été placé sur la peau d’une personne.

De plus, un antibiotique ajouté au polymère a fait en sorte que le pansement inhibe la croissance de bactéries nocives.

La recherche a été menée par les scientifiques Yu Wang, Wei Yang et Xuewei Fu et a récemment été publiée dans Nano Letters.

