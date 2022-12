Pelé honoré par la NASA

Ce jeudi (29), le Brésil a perdu l’une de ses plus grandes idoles : Edson Arantes do Nascimento, Pelé – le « roi » du football. Son importance était si grande (pas seulement pour notre pays, mais pour le monde entier), qu’il a même été honoré par la NASA.

Un peu plus d’une heure après la confirmation de la mort de Pelé, l’agence spatiale américaine a publié sur Twitter une photo d’une galaxie aux couleurs de notre drapeau.

Nous marquons le décès du légendaire Pelé, connu de beaucoup comme le roi du « beau jeu ». Cette image d’une galaxie spirale dans la constellation du Sculpteur montre les couleurs du Brésil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ – NASA (@NASA) 29 décembre 2022

« Nous marquons le décès du légendaire Pelé, connu par beaucoup comme le roi du beau jeu. Cette image d’une galaxie spirale dans la constellation du Sculpteur montre les couleurs du Brésil », explique le post.

Pelé livrait un combat contre le cancer et était hospitalisé depuis le 29 novembre à l’hôpital Albert Einstein, à São Paulo, où il est décédé cet après-midi, à 15h57 (heure de Brasilia).

La mort de Pelé domine Internet

L’annonce de la mort de Pelé a dominé la toile ce jeudi. Quelques minutes après la révélation, son nom figurait déjà en haut de Sujets tendances de Twitter, en plus d’autres termes qui lui sont liés, tels que « O Rei », « O Maior », « The King », « Três Copas » et « Descansa Rei ».

En plus des réseaux sociaux, Google Trends met également en lumière la forte demande pour le King of Football. Les recherches sur Pelé apparaissent dans le classement des recherches Google dans quatre des cinq premières positions :

Image : Google Tendances

Pour célébrer la vie et la carrière du génie du gazon, le Apparence numérique a organisé une liste de films impliquant le plus grand joueur du football brésilien – et peut-être du football mondial.

