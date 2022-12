Mars n’a pas besoin d’oxygène pour produire ces minéraux.

La recherche de vie extraterrestre est l’un des plus grands objectifs de l’exploration spatiale aujourd’hui. De cette façon, toute petite découverte peut déjà être une grande indication de la vie extraterrestre. Et l’un de ces signes a été mis par Terra récemment. En 2014, des rovers de la NASA ont découvert des oxydes de manganèse à la surface de Mars. La présence de ces oxydes était suffisante pour qu’ils envisagent la possibilité que la planète était autrefois abondante en oxygène et par conséquent abritait la vie. Cependant, de nouvelles recherches ont indiqué que la raison est probablement différente.

De l’oxyde de manganèse a été trouvé dans les cratères Gale et Endeavour de la planète rouge. Les scientifiques ont conclu que pour que les oxydes se forment, la présence de beaucoup d’eau était nécessaire. Sur la base de la formation du minéral ici sur Terre, les chercheurs de l’époque ont compris que Mars avait connu des pics périodiques d’oxygène il y a des milliards d’années, jusqu’à ce qu’elle atteigne les niveaux actuels très bas.

Cependant, des recherches menées par l’Université de Washington et publiées dans géosciences de la nature trouvé que l’oxyde de manganèse peut avoir suggéré sur Mars sans dépendre de l’élément. Cette théorie est idéale pour les conditions dans lesquelles se trouve la planète et ne nécessite pas la présence d’oxygène atmosphérique.

Oxydation du manganèse sur Mars

L’étude soutient que l’oxydation du manganèse s’est produite à partir d’éléments halogènes. Mars est une planète riche en halogènes (fluor, chlore, brome, iode, astatine et ununseptium) comme le chlore et le brome par rapport à la planète Terre. « Les halogènes se produisent sur Mars sous des formes différentes de celles sur Terre, et en quantités beaucoup plus importantes, et nous émettons l’hypothèse qu’ils seraient importants pour le sort du manganèse », souligne Jeffrey Catalano, auteur correspondant de la recherche, en réponse au mars tous les jours.

Pour prouver la théorie, Catalano et Kaushik Mitra, premier auteur de l’étude, ont effectué des tests en laboratoire avec du chlorate et du bromate pour réaliser l’oxydation du manganèse dans l’eau, afin de simuler l’environnement martien il y a des milliards d’années.

Les scientifiques ont observé que les éléments chlorate et bromate convertissaient le manganèse dissous dans l’eau en minéraux d’oxyde de manganèse, en un temps beaucoup plus rapide qu’il ne prendrait d’oxygène. De plus, les chercheurs soulignent que dans les conditions sur Mars, le bromate produit le minéral beaucoup plus rapidement que les autres oxydants. De plus, dans bon nombre de ces conditions, l’oxygène est incapable d’oxyder le manganèse.

«Nous avons précédemment proposé des oxydants viables sur Mars, autres que l’oxygène ou via la photooxydation UV, qui aident à expliquer pourquoi la planète rouge est rouge. Dans le cas du manganèse, nous n’avions tout simplement pas d’alternative viable à l’oxygène qui pourrait expliquer les oxydes de manganèse jusqu’à présent. » explique Mitra.

Cependant, ils n’excluent pas la possibilité que la vie ait existé sur Mars. Par rapport à la forme de vie sur Terre elle-même, il existe des espèces qui ne dépendent pas de l’oxygène atmosphérique pour survivre. « Chaque planète est unique en soi, et nous ne pouvons pas extrapoler les observations faites sur une planète pour comprendre exactement une autre planète. » conclut Mitra.

