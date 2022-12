Voir un satellite aquatique se déployer dans l’espace

Il y a environ deux semaines, le satellite Topographie des eaux de surface et des océans (SWOT) a été lancé en orbite pour surveiller l’eau de notre planète.

Le satellite a été construit en partenariat entre la NASA et le Centre national d’études spatiales de France, l’agence spatiale française (CNES), en plus de la contribution des agences spatiales du Royaume-Uni et du Canada.

Jeudi dernier (22), l’ouverture des antennes satellites dans l’espace a été achevée après quatre jours. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous :

L’ouverture du panneau chargé d’alimenter le satellite en énergie s’est produite juste après son arrivée dans l’espace et a duré environ 10 minutes.

Mission Control surveille le satellite à l’aide de données de télémétrie, mais a également équipé le vaisseau spatial de quatre caméras commerciales personnalisées pour enregistrer l’action.

Comprendre la mission SWOT

Le but du satellite SWOT est de cartographier et de mesurer les océans, les rivières et autres plans d’eau. L’équipement couvrira les surfaces d’eau de 90% de la Terre, entre 78º Nord et 78º Sud, en cartographiant tous les points de cette zone au moins deux fois tous les 21 jours.

Le radar du satellite fonctionne à la fréquence micro-onde Ka. Cela vous permet d’observer à travers les nuages ​​et l’obscurité, ainsi que d’effectuer une cartographie en deux dimensions.

La mission de trois ans, si elle réussit, collectera des données qui amélioreront les modèles de circulation océanique et renforceront les prévisions météorologiques et climatiques, ainsi que surveilleront et aideront à gérer les ressources en eau dans les régions plus sèches.

Comment fonctionne le satellite de l’eau ?

Les antennes sont fixées à l’extrémité des mâts et sont séparées d’une distance de 10 mètres. Les antennes KaRIn surveilleront les plans d’eau en réfléchissant les impulsions radar sur les surfaces de l’eau et en recevant les signaux des deux antennes, ce qui permettra une cartographie bidimensionnelle. Les antennes captent les signaux à une distance d’environ 50 kilomètres de chaque côté du satellite.

