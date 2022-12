Une exoplanète géante détectée autour d’une étoile à rotation rapide

Un article hébergé sur le serveur prépresse arXivqui est en attente d’examen par les pairs pour être publié dans la revue Journal astronomique, décrit la découverte d’une exoplanète géante en orbite autour d’une étoile en rotation rapide.

Un Jupiter chaud est une exoplanète géante gazeuse qui est physiquement similaire à Jupiter, mais avec de courtes périodes orbitales, transitant plus près de son étoile hôte. Image : Nazarii_Neshcherenskyi –

La détection a été possible grâce au Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, qui a révélé cette exoplanète classée comme « Jupiter chaud ».

Cette classification fait référence aux exoplanètes géantes gazeuses qui sont physiquement similaires à Jupiter, mais qui ont des périodes orbitales très courtes, sont très proches de leurs étoiles et ont des températures élevées dans leurs atmosphères.

Estimé à près de trois fois plus massif que Jupiter, le monde extraterrestre nouvellement découvert orbite autour d’une étoile en rotation rapide connue sous le nom de TOI-778.

TESS découvre plus de 6 000 exoplanètes possibles

Environ 200 000 des étoiles les plus brillantes proches du Soleil sont examinées par TESS, dans le but d’identifier les exoplanètes en transit. À ce jour, il y a plus de 6 100 candidats pour les exoplanètes TOI (TESS Objects of Interest), dont 282 ont déjà été confirmés.

Des chercheurs dirigés par Jake T. Clark de l’Université du sud du Queensland en Australie ont rapporté qu’un signal de transit avait été identifié dans la courbe de lumière d’une étoile naine F3V en rotation rapide appelée TOI-778 (également connue sous le nom de HD 115447).

La nature planétaire du signal a été confirmée par des mesures de photométrie terrestre et de vitesse de suivi. « La planète candidate a été détectée par TESS au cours de la première année de fonctionnement du secteur 10 alors qu’il surveillait le ciel austral », ont écrit les astronomes dans l’article.

La nouvelle planète, désignée TOI-778 b, a un rayon de 1,37 rayons de Jupiter et est environ 2,8 fois plus massive. Il orbite autour de son étoile hôte tous les 4,63 jours, à une distance d’environ 0,06 UA (environ 75 millions de km). La température d’équilibre de cette planète a été estimée à environ 1290°C.

Migration fluide dans l’espace

En général, les soi-disant « Jupiters chauds » ont des caractéristiques similaires à la plus grande planète du système solaire, avec des périodes orbitales de moins de 10 jours. Ces exoplanètes ont des températures de surface élevées car elles orbitent très étroitement autour de leurs étoiles mères. TOI-778 b semble être quelque peu gonflé par rapport à d’autres « Jupiters chauds » de masses similaires.

L’étoile mère TOI-778 tourne à près de 40 km/s. Il est environ 71 % plus grand et 40 % plus massif que le Soleil. Les chercheurs estiment qu’il a environ 1,95 milliard d’années et que sa température effective est d’environ 6426°C à 6526°C. La distance à l’étoile a été mesurée à environ 528 années-lumière.

D’après le site physique, l’étude a également révélé que l’orbite de TOI-778 b est presque alignée avec l’équateur stellaire, avec une obliquité projetée du ciel de 19 degrés. Les astronomes supposent donc que cette planète a migré pacifiquement à travers le disque de son hôte, plutôt que d’atteindre son emplacement actuel par des moyens plus chaotiques.

« TOI-778 b rejoint un groupe d’autres Jupiter chauds avec des orbites bien alignées, ce qui suggère que la migration du disque est le cas probable de son évolution vers ses positions actuelles », ont conclu les auteurs de l’article.

