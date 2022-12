Une femme aux deux vagins partage son histoire : « C’était même difficile de parler à ma mère »

Née avec deux utérus, deux cols et deux canaux vaginaux, elle a découvert sa maladie rare à l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, elle a 23 ans et a réussi à accepter et à aimer son corps, en en parlant sur les réseaux sociaux.

Annie Charlotte, la jeune femme qui se décrit sur Instagram comme « La fille aux deux… » / Crédit : Instagram @annieecharlotte

Parfois, la nature est imprévisible. Plus que vous pouvez imaginer. Sait quelque chose sur Annie Charlotte, une jeune femme de 23 ans originaire du Surrey, dans le sud-est de l’Angleterre, née avec deux vagins, deux utérus et deux cols de l’utérus, qui a réussi à accepter et à aimer son corps, après avoir découvert sa maladie rare à l’âge de 16. Contrairement à ses pairs, désireux d’atteindre la puberté, Annie a eu une adolescence difficile, incapable de partager son problème avec qui que ce soit.

Parlant de son premier diagnostic au Miroirs, la jeune femme raconte s’être rendue chez le gynécologue en compagnie d’une amie, pour l’application de la spirale contraceptive, lorsque l’infirmière qui la préparait a remarqué quelque chose de différent. « Il a fait un bruit confus et surprisa expliqué Annie, qui a vécu la nouvelle comme un énorme choc. « On m’a dit qu’avoir des enfants serait très difficile et impliquerait de nombreuses visites à l’hôpital et éventuellement un accouchement prématuré par césarienne, car le fœtus n’aurait pas assez d’espace pour le mener à terme. On m’a aussi dit qu’il y aurait la possibilité de plus de fausses couches”.

La condition, médicalement appelée didelphe ou utérus double, implique que la femme a deux cycles menstruels, qu’elle contrôle actuellement avec la contraception, et qu’elle pourrait concevoir deux enfants en même temps car, dit Annie, les deux vagins sont « complètement fonctionnel”.

« Mais la peur d’avoir des enfants ou d’essayer de concevoir est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps. J’étais une jeune femme. Je commençais tout juste à m’intéresser aux rencontres et à l’exploration de différentes parties de mon corps et tout d’un coup on m’a dit que c’était différent de tout le monde”.

« Comme un adolescent – poursuit Annie – vous voulez être « normal » et qu’on vous dise que vous ne l’êtes pas, c’était vraiment effrayant. J’ai un peu déraillé, je n’ai rien dit à personne et j’ai même eu du mal à en parler à ma mère”.

Une fois à l’université, Annie a appris à s’ouvrir et à accepter son corps et a même utilisé la phrase « J’ai deux vagins » pour briser la glace. « J’ai vraiment commencé à l’accepter. J’ai arrêté de considérer cela comme un problème médical et de penser à tous les problèmes qui pourraient survenir avec le fait d’avoir des enfants. Au lieu de cela, c’est quelque chose qui n’est qu’un aspect fantastique de moi-même”.

Outre les soucis liés à la grossesse, l’état d’Annie n’affecte pas particulièrement sa vie, pas même sa vie privée. « Tout partenaire amoureux a toujours été simplement curieux, mais je n’ai jamais eu de mauvaise réaction – juste beaucoup de questions ! Certaines personnes pensent qu’il ment, mais dans l’ensemble, tout le monde est simplement intrigué et veut en savoir plus”.

L’histoire d’une autre femme, également avec un utérus didelphe, qui l’a motivée à parler publiquement, a lancé une page réussie pour sensibiliser à la condition gynécologique. Ainsi, même Annie s’est rendu compte qu’elle avait quelque chose d’unique et jusqu’à Instagram il a créé son propre profil social, réussissant à monétiser sa condition. « La plupart des messages que je reçois des fans sont ‘en avez-vous vraiment deux !?’ – ajouta Annie – . Tous ceux qui s’inscrivent demandent toujours. Souvent, ils veulent juste savoir comment fonctionnent les trucs sexuels, mais certains veulent aussi savoir les trucs plus banals – comme comment je pisse ! Je ne pense pas qu’ils connaissent grand-chose à l’anatomie féminine”.