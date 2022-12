Rétrospective 2022 : les découvertes les plus étonnantes sur l’Égypte ancienne faites cette année

L’année 2022 a été remplie de découvertes intéressantes sur l’Égypte ancienne. Les archéologues ont tout trouvé, d’un sanctuaire de faucons avec des messages cryptés à des momies aux langues dorées.

Peintures complètes de momies

Lors des fouilles d’une ancienne nécropole dans la ville égyptienne de Philadelphie, par exemple, deux portraits complets de momies et plusieurs portraits incomplets de personnes enterrées dans le cimetière ont été découverts.

Un des portraits de momies retrouvés. Image : Ministère du tourisme et des antiquités d’Égypte

Pour les chercheurs, les images sont celles de personnes qui faisaient partie de la classe moyenne ou de l’élite à l’époque, car ce type de travail n’était probablement pas bon marché. Trouver ce type de relique est rare, car il y a eu de nombreux vols au fil des ans, ce qui a entraîné la perte de certains portraits.

Lire la suite:

Temple de Zeus-Kasios

Une autre découverte importante est liée à Zeus-Kasios. Le nom de la divinité est un portemanteau de Zeus, le dieu du ciel dans la mythologie grecque antique, et du mont Kasios en Syrie, où il était autrefois vénéré.

Cette photo non datée publiée par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités montre des archéologues travaillant sur les ruines d’un temple dédié au dieu grec Zeus-Kasios sur le site archéologique de Tell el-Farma, dans le coin nord-ouest de la péninsule du Sinaï. Image : Ministère du tourisme et des antiquités d’Égypte

Fait intéressant, les archéologues ont trouvé des restes d’un temple, à Tell el-Farama, sur la péninsule du Sinaï, dédié à la divinité. Selon les chercheurs, la structure a probablement été détruite après un tremblement de terre majeur, qui a frappé la région.

Momies aux langues d’or

Pendant la période gréco-romaine, il était courant que les momies soient enterrées avec des langues d’or. Selon les recherches, les anciens Égyptiens croyaient que cette pratique aiderait à transformer le défunt en êtres divins dans l’au-delà. En plus des langues d’or, les sépultures contenaient également une pléthore de biens funéraires tels que des colliers, des poteries et des scarabées en or.

Langue d’or trouvée dans les momies égyptiennes antiques. Image : Ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte.

Sanctuaire du faucon sans tête

L’une des découvertes les plus curieuses de l’année sur l’Égypte ancienne était un sanctuaire de faucons. Les archéologues ont trouvé 15 faucons sans tête sur un piédestal, ainsi qu’un monument en pierre à deux dieux inconnus à Bérénice, un port sur la mer Rouge.

À côté du piédestal se trouvait également un harpon en fer. Cependant, ce qui a vraiment rendu les chercheurs perplexes, c’est l’inscription grecque trouvée dans l’une des arrière-salles du sanctuaire, qui disait : « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici. »

dieu du plaisir

Dans un site funéraire d’une ville au sud du Caire, un trésor d’artefacts en or a été découvert, avec un collier et trois bagues. L’une des pièces portait une gravure de Bès, connu comme le « dieu du plaisir ». Des images anciennes de la divinité peuvent être trouvées dans toute l’Égypte. En plus d’être associé aux fêtes et aux divertissements, il était également connu pour protéger les femmes lors de l’accouchement.

Bague en or gravée de Bes, un nain considéré comme le « dieu du plaisir », qui protégeait également les femmes qui accouchaient. Crédits : Ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte

Il y a eu une découverte liée au travail des femmes égyptiennes, car il était courant pour elles de se faire tatouer comme forme de protection à ce moment-là. Les archéologues ont découvert six exemples de cette pratique lors de l’étude des momies enterrées à Deir el-Medina, un site archéologique situé le long des rives du Nil.

Même sans pouvoir déballer les momies, des parties de leur corps ont été exposées, notamment le bas du dos d’une femme dont la peinture ancienne comprenait des lignes noires et une représentation de Bès.

Tunnel pouvant mener au tombeau de Cléopâtre

Une autre découverte marquante a été celle d’un tunnel souterrain qui pourrait mener au tombeau de Cléopâtre. Les archéologues ont découvert un passage de 1 305 mètres sous un temple à Taposiris Magna, une ancienne ville située à l’ouest d’Alexandrie.

Tunnel d’environ 2 mètres de haut découvert lors de fouilles en Egypte. Image : Ministère égyptien du tourisme et des antiquités

On pense que cette structure a été utilisée pour transporter l’eau aux citoyens. De plus, il s’agit d’une réplique exacte du tunnel d’Eupalinos sur l’île grecque de Samos, considérée comme une merveille d’ingénierie.

Identification des espèces d’oiseaux

Une peinture d’oiseaux en vol et perchés à côté d’un marais, trouvée sur les murs d’un palais dans l’ancienne capitale égyptienne d’Amarna, est si détaillée que les chercheurs utilisent une copie de l’image pour nommer les espèces représentées dans les 3 300 ans- travail ancien.

Jusqu’à présent, trois espèces ont été identifiées : des martins-pêcheurs (Ceryle rudis), une pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et une bergeronnette printanière (Motacilla alba).

Révélations sur le processus de momification

C’est peut-être l’une des découvertes les plus marquantes de l’Égypte ancienne, qui a changé la façon dont la pratique de la momification est perçue. Les archéologues ont complètement bouleversé ce qui est enseigné dans les écoles sur la momification. Selon la nouvelle compréhension, les anciens momifiaient les corps pour les guider vers la divinité et pas seulement pour préserver les corps.

Tombeau de la reine Neith

Enfin, à l’occasion du 100e anniversaire de la découverte de la tombe du roi Toutankhamon, un groupe d’archéologues a mis au jour la tombe d’une royauté jusque-là inconnue : la reine Neith. La découverte a été faite à Saqqarah, un site archéologique de Gizeh, et en est la première mention trouvée dans les archives archéologiques. Outre le tombeau de la reine, de nombreux cercueils et momies ont été découverts.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !