Les bateaux robotisés permettent une inspection marine plus sûre dans les parcs éoliens offshore

Ce jeudi (28), la multinationale suédoise de l'énergie Vattenfall a annoncé avoir mené avec succès des études à grande échelle du fond marin à l'aide de bateaux robotisés sans pilote dans plusieurs de ses parcs éoliens offshore au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni.

Éoliennes d'un parc éolien offshore au Danemark.

Navires sans équipage contrôlés par un opérateur à terre inspecter le fond marin des parcs éoliens offshore ;

inspecter le fond marin des parcs éoliens offshore ; les bateaux de recherche réduire considérablement la consommation de carburant par rapport aux navires habités conventionnels, dans certains cas jusqu’à 90% ;

par rapport aux navires habités conventionnels, dans certains cas ; L’élimination de l’équipage d’un environnement offshore offre moins de risques pour la santé et plus de sécurité ;

; Des bateaux robotisés sans pilote ont été utilisés pour des relevés des fonds marins dans des parcs éoliens en Danemark, Suède et Royaume-Uni.

L’énergie éolienne offshore est une source d’énergie propre et renouvelable qui est obtenue en profitant de la force du vent qui souffle en haute mer, où il atteint une vitesse plus élevée et plus constante en raison de l’absence de barrières.

Les parcs éoliens offshore nécessitent des inspections périodiques

Selon Vattenfall, les exploitants de parcs éoliens offshore doivent inspecter périodiquement le fond marin autour des fondations des turbines et des protège-jambes des sous-stations pour surveiller les changements dans la profondeur d’enfouissement des câbles et le développement de l’excavation, qui est défini comme «l’élimination des sédiments, tels que le limon et le sable, qui peuvent entraîner la formation de trous de nettoyage et compromettre l’intégrité de la structure ».

Toujours selon l’entreprise, la surveillance des fonds marins est également nécessaire pour les réparations et l’entretien effectués par les navires de levage, car leurs jambes ont besoin de stabilité pour assurer une sortie de l’eau en toute sécurité.

« Lorsque nous avons lancé l’appel pour sélectionner un entrepreneur pour les études des fonds marins dans nos parcs éoliens danois, nous avons reçu une proposition intéressante utilisant des navires sans pilote », a expliqué Rasmus Juncher, géophysicien principal chez Vattenfall, dans un communiqué. « Ayant vu son déploiement dans des essais à petite échelle ailleurs, nous étions curieux de comprendre le succès de son déploiement à plus grande échelle. »

Selon Juncher, cette technologie consomme beaucoup moins de carburant qu’un navire de recherche traditionnel, et « puisque le navire est contrôlé depuis un centre d’opérations à terre, plutôt que d’avoir un équipage à bord, le personnel n’est pas exposé aux mêmes défis que le travail en mer, améliorant ainsi la sécurité et le bien-être ».

Bateau robotisé de la société XOCEAN, sélectionné par Vattenfall pour inspecter les fonds marins de ses parcs éoliens offshore. Image : XOCEAN

La société irlandaise de collecte de données océaniques XOCEAN a été sélectionnée pour mener les relevés robotisés en bateau dans les parcs éoliens offshore de Vattenfall.

Ces analyses ont eu lieu entre les mois d’août et d’octobre de cette année, et Vattenfall prévoit d’étendre l’utilisation de ses navires de surface sans pilote – USV – dans les opérations futures.

La société explique que les bateaux robotisés sont contrôlés et surveillés à distance via une connexion Internet par satellite par une équipe de pilotes à terre.

Mesurant 4,5 mètres de long, ces véhicules sont nettement plus petits que les bateaux habités. XOCEAN affirme que l’empreinte carbone de ses bateaux robotisés est « mille fois plus petite que celle des navires de recherche habités ».

« Il s’agit de la première étape de nombreuses utilisations d’engins sans pilote pour soutenir les objectifs d’un avenir sans fossiles », a déclaré Juncher. « Nous voulons rechercher plus d’opportunités pour prendre en charge d’autres fonctionnalités des navires sans pilote, par exemple pour des inspections visuelles de nos actifs au-dessus et au-dessous de l’eau et des enquêtes sur site à plus grande échelle pour soutenir le projet de parc éolien. »

