Le froid gèle les chutes du Niagara ; Regarder

Après le passage du « cyclone à la bombe » qui a frappé les États-Unis et le Canada, les cascades des chutes du Niagara, situées à la frontière entre les deux pays, ont été partiellement gelées.

Le paysage gelé créé dans l’une des régions les plus touchées par la tempête Eliot a retenu l’attention de la population. Même avec les températures glaciales, les curieux sont allés découvrir le phénomène, qui a récolté d’innombrables records et partages sur les réseaux sociaux.

selon la page Chutes du Niagara Tourisme aux États-Unis, les chutes ne gèleront jamais complètement en raison du grand volume d’eau dans les chutes. Le débit d’eau aux chutes du Niagara est d’environ 3 160 tonnes par seconde.

Le gel partiel des chutes du Niagara s’est produit à cause d’un front froid venant de l’Arctique. Les températures bien inférieures à la normale, ainsi que le vent, ont déjà causé des dommages aux États-Unis et au Canada et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine.

La tempête Elliot a frappé plusieurs endroits le long de la côte est des États-Unis. Le froid a même atteint la Floride, où les thermomètres ont marqué des températures minimales qui n’avaient pas été vues depuis des décennies.

Dans la ville de Buffalo, à la frontière canado-américaine, les conditions météorologiques ont été les pires en 40 ans. A New York, à Noël, les thermomètres atteignirent -10,5°C, ce qui arriva pour la dernière fois en 1872.

La tempête a déjà coûté la vie à 53 personnes dans neuf États américains. De plus, les aéroports ont été fermés et les vols annulés. Les routes sont dangereuses pour la circulation.

