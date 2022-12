La Chine détecte une caractéristique rare dans les rafales radio rapides

Une équipe de chercheurs en Chine a utilisé le radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres (FAST) pour détecter des rafales radio rapides répétitives et actives. Ils ont fini par découvrir une caractéristique rare dans trois de ces phénomènes : la polarisation circulaire.

Le radiotélescope FAST, connu sous le nom d' »Œil du ciel » chinois, a détecté la caractéristique rare dans trois rafales radio rapides. Image : Université normale de Pékin (BNU)

Les sursauts radio rapides (FRB) sont des émissions superénergétiques d’ondes radio. Leur durée n’est que de quelques millisecondes, mais ces quelques instants libèrent une quantité d’énergie équivalente à celle émise par le Soleil en un mois voire un an.

Généralement, les FRB proviennent d’autres galaxies et leur formation est encore inconnue. Le phénomène n’a été détecté qu’une seule fois dans la Voie lactée.

Un autre mystère qui entoure également ces sursauts est la possibilité qu’ils se répètent. La plupart des FRB ne durent pas plus de quelques instants, mais certains se répètent.

Une vingtaine de sursauts radio rapides déjà observés ont montré une caractéristique de répétition, ce qui représente environ 5% des détections.

Le premier d’entre eux a été catalogué comme FRB20121102A, après quoi les chercheurs ont découvert FRB20190520B, qui était le premier actif de manière persistante. Le plus récent détecté était FRB20201124A, le premier FRB répétitif à montrer une polarisation circulaire. Ces résultats ont été publiés ce mois-ci dans la revue scientifique Bulletin scientifique.

Lire la suite:

polarisation circulaire

La polarisation apporte des informations importantes sur les ondes électromagnétiques, là où se trouvent la lumière visible et les ondes radio, une de leurs propriétés fondamentales. Jusque-là, toutes les rafales radio rapides avaient une polarisation linéaire. Cependant, FRB20201124A a changé la façon dont les chercheurs comprenaient le phénomène.

Désormais, les rafales avec cette caractéristique vont d’un exemplaire à trois. Cela fait croire aux chercheurs que d’autres rafales répétitives peuvent avoir cette caractéristique, et que c’est peut-être même quelque chose de commun entre elles.

Une étude plus approfondie des FRB peut révéler plus d’informations sur la polarisation et même résoudre d’autres mystères qui les entourent.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !