L’avion supersonique de la NASA gagne un moteur puissant et produit moins de bruit

La NASA se rapproche de plus en plus d’une démonstration en vol avec l’avion supersonique X-59 de la mission Questst, réalisée par l’agence spatiale nord-américaine elle-même au-dessus des communautés des États-Unis. L’avion vient de recevoir son moteur de près de 13 pieds de long, un élément matériel crucial qui fournira près de 20 000 livres de poussée et permettra au X-59 de voler plus vite que la vitesse du son.

La NASA espère que les données recueillies pendant le vol, qui aura lieu vers 2025, prouveront que sa nouvelle technologie supersonique ne produira pas de bang sonique, mais juste un « bruit sourd ». Si cela se concrétise, les régulateurs pourraient réviser les règles sur la vitesse à laquelle un avion peut survoler la Terre, une situation qui pourrait même réduire les temps de trajet, même pour les vols commerciaux.

Lire la suite:

Le moteur du X-59 a été produit par General Electric Aviation, une filiale de General Electric. Selon une mise à jour publiée par la NASA sur l’avion, le moteur atteindra des vitesses très élevées et des altitudes d’environ 55 000 pieds (16 764 mètres).

Avec Quesst, la NASA veut prouver qu’elle peut construire un avion qui vole plus vite que le son sans générer les bangs soniques traditionnels, l’une des raisons qui ont conduit les États-Unis et d’autres gouvernements à interdire la plupart des vols supersoniques au-dessus de la Terre.

Image : Illustration d’artiste de l’avion supersonique X-59 de la NASA construit par Lockheed Martin. Crédit : NASA/Lockheed Martin

Pour l’instant, Questst en est encore à sa première phase, l’assemblage. De plus, c’est le moment où le moteur est installé. Ray Castner, responsable des performances de propulsion de la NASA pour le X-59, a déclaré: « L’installation du moteur est l’aboutissement d’années de conception et de planification par des équipes de la NASA, de Lockheed Martin et de General Electric Aviation. »

Selon la NASA, la mission Quest se terminera en 2027, lorsque les données collectées sur les vols entre les communautés américaines seront analysées et transmises aux régulateurs. « L’espoir est de permettre aux régulateurs d’envisager des règles basées sur la hauteur d’un avion, et non sur une vitesse arbitraire », ont déclaré les responsables de l’agence spatiale américaine.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !