Que sont les volcans de boue

En 2006, les riziculteurs indonésiens ont été confrontés à une surprise dans leurs champs. Un trou creusé dans le sol pendant la nuit crachait de la vapeur. Au cours des semaines suivantes, la vapeur a commencé à venir avec l’eau, la boue bouillante et le gaz naturel. Ce qui s’est passé là-bas était un phénomène appelé volcan de boue et causé de gros dégâts.

Ce volcan de boue en Indonésie a été détecté le 29 mai 2006 à Sidoarjo Regency, dans la province de Java oriental. Lorsque l’éruption de boue s’est intensifiée, la population vivant aux alentours a dû être évacuée. La boue a dévoré des villages entiers et contraint plus de 60 000 personnes à quitter leurs maisons.

Comment se forment les volcans de boue

Les volcans de boue se forment lorsqu’un mélange de boue, de fluides et de gaz éclate à la surface de la terre. Ils sont plus courants en Indonésie, en Azerbaïdjan, en Italie, au Japon et dans l’île antillaise de Trinidad.

Ces structures cracheuses de boue sont assez diverses et peuvent expulser les sédiments soit lentement et silencieusement, soit extrêmement violemment. Le gaz expulsé par les volcans de boue est généralement du méthane. Parce qu’il est extrêmement inflammable, des explosions peuvent généralement se produire avec les éruptions.

Les volcans de boue surviennent lorsque des fluides et des gaz qui se trouvent à l’intérieur de la Terre, accumulés et sous pression, trouvent une voie d’évacuation à travers des fissures dans le sol. En remontant, ils charrient la boue trouvée sur leur chemin jusqu’à ce que le mélange soit expulsé en surface.

action humaine

L’un des facteurs qui peuvent provoquer l’éruption d’un volcan de boue est l’action humaine. La pression des fluides et des gaz souterrains augmente lorsque le poids des sédiments au-dessus d’eux les empêche d’atteindre la surface.

Ces fluides peuvent être comprimés sous terre pour différentes raisons. Ils peuvent avoir été piégés lorsque les sédiments ont été déposés, migrés depuis des endroits plus profonds ou produits in situ par des réactions chimiques telles que la formation de pétrole et de gaz naturel.

Et la recherche de ces produits peut être responsable de l’émergence de volcans de boue. Généralement, lorsqu’il s’agit de creuser des puits, il est courant de les remplir d’une boue suffisamment dense pour contenir les fluides souterrains. Si cela ne se produit pas, les fluides peuvent remonter à la surface à travers le trou de forage et éventuellement expulser le matériau.

L’étude des volcans de boue

Les volcans de boue aident les chercheurs à comprendre l’intérieur de la Terre. Les fluides expulsés par ces structures peuvent concerner des matériaux jusqu’à 10 kilomètres de profondeur. L’étude de la température et de la chimie de ces fluides expulsés peut révéler des informations sur les processus et les réactions qui se déroulent à l’intérieur de la Terre qui ne peuvent être découvertes d’aucune autre manière.

Par exemple, l’étude du volcan de boue de 2006 qui a craché en Indonésie a révélé que l’eau était chauffée par une chambre magmatique souterraine liée au complexe volcanique voisin d’Arjuno-Welirang.

Lire la suite:

Le volcan de boue indonésien est toujours en éruption

Le volcan de boue qui a éclaté en 2006 en Indonésie continue de cracher de la matière. Plus de 16 ans plus tard, la superficie recouverte de boue est de 7 kilomètres carrés, ce qui correspond à la superficie de plus de 1 300 terrains de football. Pour contenir la boue expulsée, le gouvernement a dû construire des barrages mesurant environ 30 mètres de hauteur.

La raison de la rupture du sol et d’avoir commencé à expulser de la boue n’est pas encore bien définie. Il y a deux justifications pour expliquer ce qui s’est passé.

L’un d’eux est que l’éruption s’est produite à cause d’un puits de gaz d’exploration à 200 mètres de l’endroit où le volcan s’est produit.

Les fluides auraient partiellement remonté le trou de forage parce qu’il n’y avait pas assez de boue pour les alourdir. Lors de l’ascension à travers le trou du puits, les fluides auraient trouvé des fractures dans le sol qui ont provoqué l’éruption à des dizaines de mètres du site du puits.

À son tour, la compagnie pétrolière responsable du puits accuse un tremblement de terre qui s’est produit quelques jours avant l’apparition du volcan. Elle aurait été causée par un système hydrothermal souterrain. Selon la compagnie pétrolière, ce type de système a déjà un historique d’être affecté par des tremblements de terre très éloignés.

Par ailleurs, la société fait valoir qu’un test de pression effectué sur le puits juste au début de l’éruption du volcan de boue a indiqué que le trou était intact, sans fractures qui faciliteraient la fuite de fluides.

Une action en justice a été déposée en 2009 pour inculper l’entreprise pour négligence, mais elle a été rejetée faute de preuves. Cependant, la discussion sur la cause de l’apparition du volcan de boue se poursuit.

