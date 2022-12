Découvrez les planètes extraterrestres les plus curieuses découvertes en 2022

Les découvertes d’exoplanètes en 2022 battaient leur plein. Ces structures fascinantes soulèvent souvent plus de questions que de réponses, mais les astronomes pensent que ces découvertes pourraient avoir des conséquences majeures sur la recherche de la vie dans l’espace. Parmi les exoplanètes découvertes cette année-là, la espace.com fait une liste de ceux qui avaient les histoires les plus intéressantes et significatives. Parmi ceux sélectionnés figurent une super Terre brûlante et même un monde en forme de football.

Une nouvelle classe d’exoplanètes, composées de roche et d’eau, a été découverte en orbite autour des étoiles les plus communes de l’Univers : les naines rouges. Selon les astronomes, ils représentent plus de 70% de la population stellaire connue. Les planètes qui orbitent autour de ces étoiles sont probablement issues de matériaux glacés et sont nées loin de leurs étoiles, au-delà de la « ligne de glace », où les températures sont très froides. Au fil des ans, ils se sont rapprochés de l’endroit où les astronomes les ont détectés.

Lire la suite:

Bien que ces planètes aient de l’eau, elles peuvent ne pas être recouvertes d’océans. « L’eau semble mélangée à la roche », a déclaré à Space.com le co-auteur de l’étude, Enric Pallé, astrophysicien à l’Institut d’astrophysique des îles Canaries.

Une autre exoplanète particulière était TOI-2180 b, située à 389 années-lumière de la Terre. Pour le trouver, astronomes et scientifiques citoyens ont dû unir leurs forces. On estime qu’il a à peu près le même diamètre que Jupiter, mais trois fois plus massif. Cette différence de densité suggère que la planète s’est formée différemment de Jupiter.

Un autre point qui rend l’exoplanète inhabituelle est le temps qu’elle met pour orbiter autour de son étoile mère : 261 jours. C’est beaucoup plus grand que la plupart des géantes gazeuses lointaines découvertes à ce jour. Une autre anomalie est liée à la température de la planète, qui a une moyenne de 77ºC. Bien que TOI-2180 b soit plus chaud que Jupiter et Saturne, il est encore assez froid par rapport à de nombreuses autres exoplanètes massives.

Exoplanète plus massive que la Terre

Une autre exoplanète qui a suscité la curiosité des astronomes est la « super-Terre ». C’est l’une des planètes rocheuses les plus massives jamais découvertes dans cette catégorie. Il est recouvert de magma et son année ne dure qu’une demi-journée. Les super-Terres fascinent les astronomes car on pense qu’elles sont communes dans toute la Voie lactée, même s’il n’y en a pas dans le système solaire.

Le monde, désigné TOI-1075b, a été découvert par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Sa surface est surchauffée et atteint une température impressionnante de 1 050 ºC, grâce à sa proximité avec son étoile mère. Il est situé à environ 200 années-lumière de la Terre.

Trois exoplanètes découvertes en 2022 orbitent dangereusement autour de leurs étoiles. Les trois mondes, baptisés TOI-2337b, TOI-4329b et TOI-2669b, sont des géantes gazeuses et ont des masses comprises entre 0,5 et 1,7 fois celle de Jupiter. De plus, ils ont certaines des orbites les plus courtes découvertes à ce jour autour d’étoiles mourantes sous-géantes ou géantes.

Image : Illustration d’une exoplanète de pierre avec la lune en arrière-plan. Crédits : Jurik Peter/

Lorsqu’une étoile entre dans le dernier dixième de sa vie, elle peut attirer des planètes proches et modifier leurs orbites. Cette altération est capable de déstabiliser l’ensemble de votre système planétaire ou de faire entrer en collision des mondes à mesure qu’ils se rapprochent. Autrement dit, à ce moment-là, la mise en orbite de ces étoiles peut signifier le chaos.

L’atmosphère la plus lourde jamais vue jusqu’à présent

Deux autres mondes explorés à distance par les astronomes ont des atmosphères composées de baryum, le métal le plus lourd trouvé à ce jour dans le ciel d’une planète. Les deux mondes extraterrestres WASP-76b et WASP-121b sont extrêmement chauds et pourraient révéler plus d’informations sur les exoplanètes appelées Jupiters chauds. Ces géantes gazeuses orbitent près de leurs étoiles et sont souvent bloquées par les marées, avec un côté infernal face à l’étoile et un côté nuit relativement frais face à l’espace.

Dans WASP-76b, un phénomène curieux se produit, car la température du côté faisant face à l’étoile enregistre 2 400 ° C, suffisamment chaud pour vaporiser le fer et d’autres métaux. Lorsque cette vapeur de fer atteint le côté nuit, qui est le plus froid de la planète, elle se liquéfie et tombe sous forme de « pluie de fer ».

La planète, connue sous le nom de WASP-121b, orbite autour d’une étoile plus brillante et plus chaude que le Soleil (Image : NASA)

L’exoplanète en forme de ballon de rugby est connue sous le nom de WASP-103b et se trouve à plus de 1 000 années-lumière de la Terre. Sa forme « moins sphérique » que d’habitude est due à son étirement par les forces gravitationnelles de son étoile mère. WASP-103b, découverte en 2014, est une géante gazeuse qui orbite autour de son étoile mère en un seul jour terrestre, ce qui indique qu’elle est très proche de son étoile mère. Les immenses marées qui en résultent sur la planète sont similaires mais bien plus puissantes que les marées que la Lune déchaîne sur nos océans sur Terre.

WASP-103b (plus foncé) en forme de ballon de rugby (Image : NASA)

En surveillant les passages de cette planète, il a été possible de mesurer à quel point elle était déformée par l’étoile mère. « C’est incroyable que nous ayons pu faire cela – c’est la première fois qu’une telle analyse est effectuée », a déclaré le co-auteur de l’étude, Babatunde Akinsanmi, chercheur à l’Université de Genève, dans un communiqué de l’Université de Genève.

lueur zodiacale

Un autre trio d’exoplanètes a stupéfié les scientifiques à cause de la lueur étrange, connue sous le nom de « lumière zodiacale », détectée sur elles. Selon les scientifiques, ces exoplanètes sont potentiellement habitables. La lumière zodiacale dans le ciel de la Terre est le résultat de la lumière du soleil rebondissant sur la poussière qui remplit le système solaire, les débris d’astéroïdes pulvérisés et les débris cométaires.

En analysant 47 mondes différents potentiellement habitables surveillés par le télescope spatial Kepler de la NASA, les scientifiques ont découvert trois où la lumière zodiacale peut briller : Kepler-69c, Kepler-1229b et Kepler-395c. Ces exoplanètes sont connues sous le nom de « super Terres ».

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !