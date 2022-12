Starchitect crée des abris pour les réfugiés en mettant l’accent sur la flexibilité

Zaha Hadid Architects (ZHA) est surtout connu pour la conception de bâtiments de grande envergure, mais leur dernier projet voit l’entreprise transformer son talent considérable pour répondre aux besoins des personnes déplacées. Elle a créé une série de structures flexibles en forme de tente qui sont distribuées à ceux qui en ont besoin en Syrie, en Turquie et au Yémen.

Fait intéressant, les structures sont conçues de manière reconnaissable par ZHA et font écho au style incurvé caractéristique de l’entreprise. Ils sont ancrés par des fondations en béton et disposent d’un cadre et d’un tissu en acier, avec des sections partiellement translucides et des lucarnes assurant la pénétration de la lumière du jour. La ventilation naturelle est également à l’honneur.

Selon ZHA, les tentes sont également conçues pour être « résistantes aux intempéries » et peuvent être facilement déplacées et réassemblées ou, alternativement, peuvent être réunies pour créer des abris plus grands si nécessaire. Une fois qu’ils ne sont plus nécessaires, ils peuvent être recyclés.

Trois des abris sont déjà utilisés comme écoles pour des centaines d’enfants déplacés au Pakistan et en Turquie, et le plan est d’ouvrir 24 autres abris dans les mois à venir.

« Les structures nouvellement données seront utilisées comme écoles, cliniques et abris temporaires pour les communautés déplacées en Syrie, en Turquie et au Yémen », a expliqué ZHA. « Quinze tentes seront données à l’OIM [Organização Internacional para as Migrações], dont 10 serviront d’écoles et cinq de dispensaires en Turquie et au Yémen. En Syrie, le Croissant-Rouge du Qatar recevra 12 structures qui serviront d’abris aux communautés déplacées en Syrie.

Le projet est créé conjointement avec la Fondation Education Above All et le Comité suprême pour la livraison et l’héritage du Qatar, qui a également géré la Coupe du monde dans le pays.

Image : ZHA/Luke Hayes

« Ces structures vitales mettront en valeur l’héritage de la première Coupe du monde dans notre région », a ajouté l’ingénieur Yasir Al Jamal, directeur général du Comité suprême pour la livraison et l’héritage. « Depuis le premier jour, notre objectif a été d’organiser un tournoi qui profite au Qatar, à la région et au monde. »

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise bien connue s’intéresse aux abris pour réfugiés. Ikea a produit un abri très célèbre qui aurait nécessité une rénovation en raison de problèmes de sécurité assez importants. Heureusement, les efforts de ZHA sont mis en œuvre plus facilement.

Par le Nouvel Atlas

Image en vedette : Disclosure/Education Above All Foundation

