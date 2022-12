Découvrez dix tempêtes solaires qui nous ont surpris – et effrayés – en 2022

En 2022, nous assistons à l’un des pics de tempêtes solaires, de plus en plus fréquentes et puissantes, alors que le Soleil approche de son cycle d’activité de 11 ans, pour se produire en 2025. Autrement dit, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.

À la suite de tout cela, en 2022, nous avons vu de nombreuses tempêtes extrêmement fascinantes – et peut-être effrayantes. Des tempêtes surprises et des taches solaires massives aux éruptions aurorales vibrantes et autres phénomènes étranges, découvrez dix des meilleurs.

Lire la suite:

Tempête surprise « potentiellement perturbatrice »

Les scientifiques se sont interrogés après qu’une tempête solaire « potentiellement perturbatrice » a frappé la Terre sans avertissement.

Cette tempête était un événement de classe G1, ce qui indique qu’elle était suffisamment forte pour créer de faibles fluctuations dans le réseau électrique, causer des impacts mineurs sur le fonctionnement des satellites, perturber les capacités de navigation de certains animaux migrateurs et provoquer des aurores inhabituellement fortes.

Des tempêtes comme celles-ci proviennent généralement d’éjections de masse coronale (CME) – des explosions de plasma avec un champ magnétique intégré qui sont expulsées des taches solaires – mais dans ce cas, les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve de la survenue de CME.

Au lieu de cela, les chercheurs pensent que la tempête provient de la région d’interaction corrosive (CIR) beaucoup plus rare du soleil. Les CIR sont des «zones de transition» entre les zones de mouvement rapide et lent du vent solaire, ce qui peut provoquer des accumulations de plasma qui sont finalement libérées lors d’un événement de type CME. La seule différence est qu’aucune tache solaire ne se forme à la surface du Soleil.

La tempête solaire inattendue a coïncidé avec l’alignement de pointe extrêmement rare de cinq planètes, où Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne se sont alignés dans le ciel par ordre de proximité avec le Soleil (ce qui ne s’était pas produit depuis 1864).

explosion d’aurores roses

Une rafale d’aurores roses extrêmement rares a été vue dans le ciel nocturne au-dessus de la Norvège après qu’une tempête solaire a frappé la Terre et percé un trou dans le champ magnétique de la planète.

La tempête de classe G1 a provoqué une petite « fissure » temporaire dans la magnétosphère – le champ magnétique invisible autour de la Terre généré par le noyau métallique fluide de la planète – qui a permis aux particules solaires chargées de pénétrer plus profondément dans l’atmosphère terrestre que la normale.

En règle générale, les particules de tempête réagissent avec les atomes d’oxygène élevés dans l’atmosphère, qui émettent une teinte vert vif. Mais dans cette tempête inhabituelle, les particules sont entrées en collision avec les atomes d’azote les plus proches du sol, ce qui a dégagé de belles teintes roses.

« Ce sont les aurores roses les plus fortes que j’ai vues depuis plus d’une décennie de grandes tournées », a déclaré Markus Varik, qui a photographié les aurores vibrantes, à Live Science.

panache de plasma massif

Un astrophotographe a capturé une image d’une beauté envoûtante d’un énorme panache de plasma sortant du soleil après une CME. Le filament ardent mesurait environ 1,6 million de kilomètres de long.

Le plasma était initialement contenu dans une grande boucle reliée à la surface du Soleil, connue sous le nom de proéminence, puis s’est fragmentée et s’est écoulée dans l’espace à environ 161 000 km/h.

La photo est une image accélérée composite en fausses couleurs qui a empilé des centaines de milliers d’images capturées sur une période de six heures. L’éjection éthérée a été « la plus grande CME que j’aie jamais vue », a déclaré le photographe Andrew McCarthy.

Panne de radio dans l’hémisphère sud

Une éruption solaire surprise a provoqué une panne de radio temporaire dans certaines parties de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

L’explosion provenait du CME pointé loin de la Terre. Mais les rayons X et le rayonnement ultraviolet émis par les atomes ionisés dans la haute atmosphère de notre planète rendent impossible la réflexion des ondes radio à haute fréquence et créent des pannes radio. N’importe où sur la planète qui fait face au Soleil peut connaître des coupures de courant radio dues aux éruptions solaires.

Les pannes sont classées de R1 à R5 selon leur sévérité. Cette éruption a provoqué une panne de courant modérée R2. Une panne R5 a la capacité d’arrêter la moitié de la planète pendant plusieurs heures.

Puissante « aube de protons »

De nouvelles recherches ont montré que lors de la tempête solaire de 2015, un type inhabituel d’aurore a creusé un trou de 400 km de large dans la couche supérieure d’ozone.

Ces événements, connus sous le nom d’aurores à protons solitaires, se produisent lorsque des particules solaires frappent la magnétosphère terrestre et se déplacent le long des lignes de champ magnétique. Le résultat est des aurores vertes faibles et irrégulières situées plus loin des pôles que les aurores normales. Ces aurores créent des oxydes d’azote et des oxydes d’hydrogène, qui réagissent avec l’ozone.

Heureusement, lors de cette tempête, des aurores se sont produites dans la mésosphère, la troisième couche de l’atmosphère, plutôt que dans la stratosphère, la deuxième couche. Cela signifiait que la partie la plus basse de la couche d’ozone restait intacte et continuait à fournir une barrière efficace contre le rayonnement ultraviolet.

L’un des plus grands CME jamais détectés

Vénus a connu des conditions météorologiques spatiales extrêmes après avoir été frappée par l’un des plus grands CME jamais détectés. Le CME, qui a été détecté par Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne, était la deuxième tempête solaire à frapper Vénus en une semaine, mais elle était au moins d’un ordre de grandeur plus grande que la première.

Les particules à haute énergie libérées par la tempête ont causé des problèmes avec Solar Orbiter, qui ont persisté après le passage du CME. Les scientifiques de la mission pensent que Vénus a subi « un choc interplanétaire très rapide et puissant » qui a provoqué le remplissage de son héliosphère de particules, provoquant une interférence prolongée avec le vaisseau spatial.

Apparition de « STEVE »

Une autre tempête solaire surprise a déclenché une apparition rare d’un mystérieux phénomène céleste connu sous le nom de STEVE.

STEVE (abréviation de « forte intensité de vitesse d’émission thermique ») est une longue et fine ligne de gaz chaud qui a été surchauffée par une tempête solaire. Il apparaît comme une énorme bande de lumière violette, qui peut rester dans le ciel pendant une heure ou plus, accompagnée d’une « barrière de porc » de lumière verte qui disparaît généralement en quelques minutes.

STEVE est souvent interprété à tort comme une aurore et n’apparaît généralement qu’après de fortes expositions aurorales pendant les tempêtes solaires. Cependant, ce n’est pas vraiment une aurore.

Les aurores se produisent lorsque des particules à haute énergie entrent en collision avec des molécules de gaz et les réchauffent, créant une libération instantanée d’énergie. Mais STEVE est causé par des augmentations prolongées de l’énergie cinétique des aurores qui chauffent le gaz environnant.

tempêtes consécutives

Une paire d’orages géomagnétiques a frappé la Terre plusieurs jours de suite après qu’une éruption solaire modérée a traversé l’atmosphère du Soleil.

La première explosion, causée par une tempête de classe G2, a été suivie d’une petite tempête de classe G1 le lendemain. Les autorités ont averti que les tempêtes pourraient provoquer des pannes de radio et perturber les réseaux électriques aux hautes latitudes, mais les deux tempêtes sont passées sans causer de véritables perturbations.

Une autre tempête G2 a traversé la Terre quelques jours seulement avant les tempêtes consécutives. Les chercheurs disent que ce type de bombardement répété par de petites éruptions solaires pourrait devenir plus courant dans les années à venir à mesure que le Soleil approche du maximum solaire.

La tache solaire géante double

Une énorme tache solaire à peu près de la même taille que la Terre a soudainement doublé de taille en 24 heures plus tôt cette année. L’énorme tache solaire, appelée AR3038, a atteint environ 31,9 km de diamètre.

Les scientifiques ont averti que la gigantesque tache noire, située près de l’équateur du Soleil, avait la capacité d’émettre plusieurs fortes éruptions de classe M – des éruptions de puissance moyenne capables de provoquer de grandes pannes régionales. Mais bien que la tache solaire ait pointé vers la Terre pendant une quinzaine de jours, notre planète a réussi à éviter un impact direct.

Trou au soleil semblable à un canyon

Un énorme trou allongé dans la couronne solaire, ou atmosphère extérieure, s’étendait verticalement sur la surface de l’étoile comme une cicatrice sombre.

Les trous coronaux sont des zones de la haute atmosphère du Soleil où le plasma de l’étoile est moins chaud et moins dense que dans d’autres régions, ce qui les fait apparaître noirs par contraste. Dans ces régions, les lignes de champ magnétique du Soleil pointent vers l’espace plutôt que vers l’intérieur.

Les experts ont averti que le trou pourrait cracher du matériel solaire jusqu’à 2,9 millions de km/h, mais la Terre n’était pas dans la ligne de tir directe de cette explosion.

Via LiveScience

Image en vedette :

