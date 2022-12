Qu’est-ce qui a fait fondre le redoutable glacier Doomsday ?

L’une des plus grandes calottes glaciaires de l’Antarctique occidental, la plate-forme de glace Thwaites dans la mer d’Amundsen, connue sous le nom de « glacier Doomsday », a reculé rapidement au cours des 20 dernières années et est devenue le principal contributeur à l’élévation du niveau de la mer parmi les glaciers antarctiques. Une équipe internationale de scientifiques a décidé d’étudier quels sont les facteurs qui influencent le taux de fonte de la plate-forme de glace Thwaites.

Deux systèmes de capteurs automatisés ont été utilisés pour collecter des données à différentes profondeurs de la plate-forme de glace Thwaites. Selon l’étude de cette collection, les chercheurs ont découvert que les couches peu profondes de l’océan sous la plate-forme de glace de Thwaites se sont considérablement réchauffées entre janvier 2020 et mars 2021.

En combinant les mesures avec des simulations informatiques, les chercheurs ont déterminé que la majeure partie de cette eau de fonte environnante provenait de la plate-forme de glace de Pine Island plus à l’est et s’écoulait dans la zone sous la plate-forme de glace de Thwaites sous l’influence d’un courant océanique.

Lorsque la base du plateau de Pine Island entre en contact avec de l’eau océanique légèrement plus chaude, elle fond et l’eau douce se mélange à l’eau salée. Ce processus rend l’eau de l’océan moins dense. Cette différence de densité interfère avec l’agencement des eaux chaudes et froides, de sorte qu’une couche d’eau chaude apparaît en surface et se dirige vers la plate-forme Thwaites. Cette eau chaude fait fondre la base gelée de la plate-forme apocalyptique.

« Nous avons identifié un autre processus qui pourrait affecter la stabilité du plateau, révélant l’importance de la circulation océanique locale et de la glace de mer », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr. Tiago Dotto, du Centre des sciences océaniques et atmosphériques de l’UEA.

« Les eaux profondes circumpolaires, une gamme d’eaux chaudes de l’Antarctique, jouent un rôle clé dans la fonte de la base des plates-formes de glace », a déclaré Dotto. « Cependant, dans cette étude, nous montrons qu’une grande quantité de chaleur dans les couches peu profondes sous une plate-forme peut être fournie par l’eau provenant d’autres plates-formes de glace fondues à proximité. Ainsi, ce qui arrive à une plate-forme de glace peut affecter la plate-forme de glace adjacente, etc.

Les plates-formes de glace voisines s’influencent mutuellement

Si cette même situation se reproduit dans d’autres régions de l’Antarctique, un plus grand nombre de plates-formes de glace pourraient être soumises à « une fonte basale intense associée à des conditions chaudes prolongées et, par conséquent, contribuer davantage à l’élévation globale du niveau de la mer », a souligné le chercheur. .

Par conséquent, selon la conclusion de l’étude, les plates-formes sont reliées par la circulation côtière et ce qui se passe sur une plate-forme de glace influence grandement ce qui se passe sous les plates-formes de glace les plus proches. Par ailleurs, les chercheurs ont souligné que les futurs modèles doivent tenir compte des voies de fonte des plates-formes adjacentes s’ils veulent simuler avec précision le sort des glaciers antarctiques.

