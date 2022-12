La Chine se prépare à construire l’un des plus grands télescopes du monde

L’Université de Pékin a pour projet de construire le plus grand télescope optique d’Asie. Initialement, l’instrument aura une ouverture de 6 mètres d’ici 2024 et de 8 mètres d’ici 2030. Selon un communiqué de presse de l’Université de Pékin, l’équipement « améliorera considérablement les capacités d’observation de la Chine en astronomie optique ».

Le projet est devenu connu en anglais sous le nom d’EAST, une abréviation qui s’est avérée utile, car il s’agit du premier télescope optique de classe mondiale dans l’hémisphère oriental (à l’est du monde, ou à l’est en anglais). Aujourd’hui, les principales installations se trouvent dans l’hémisphère occidental à des endroits autour du Mauna Kea, d’Hawaï, d’Atacama, du Chili et des îles Canaries au large de la côte nord-ouest de l’Afrique.

Lire la suite:

La première phase du projet EAST prévoit la construction d’un miroir composé de 18 segments hexagonaux plus petits, similaire au miroir du télescope spatial James Webb de la NASA. Contrairement au télescope spatial le plus récent, qui orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre au deuxième point de Lagrange Soleil-Terre, EAST serait construit sur le mont Saishiteng, près de la ville de Lenghu dans la province de Qinghai, en Chine. .

Image : Rendu de la forme finale du télescope à ouverture segmentée (EAST). Crédits : Université de Pékin

Plus tard, la deuxième phase de production ajouterait un anneau de 18 segments hexagonaux supplémentaires autour du miroir, ce qui augmenterait son diamètre d’ici 2030. Selon l’Université de Pékin, ce projet coûtera entre 500 et 600 millions de yuans (69 à 84 millions de dollars). ). Le portail d’informations Qinghai News a rapporté en novembre que les efforts du projet progressaient déjà comme prévu.

Pour l’Université de Pékin, l’astronomie joue un rôle important dans la technologie et le développement social. EAST est considéré comme un excellent ajout aux capacités astronomiques croissantes de la Chine. Le pays a construit le plus grand radiotélescope à ouverture unique au monde, FAST, et prévoit de lancer un grand observatoire spatial connu sous le nom de Xuntian fin 2023.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !