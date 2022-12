Gardez un œil sur le ciel ce jeudi (29) et assistez à trois événements astronomiques

Les amateurs d’astronomie ont de nombreuses raisons de jeter un coup d’œil au ciel ce jeudi (29). Au moins trois événements astronomiques sont attendus pour ce jour :

Conjonction de Vénus et Mercure

Conjonction de la Lune et de Jupiter

impulsion de la Lune et de Jupiter

Configuration du ciel au moment où Vénus, Mercure, Lune et Jupiter commenceront à être visibles ce jeudi (29). Image : Portée du système solaire

Comprendre:

nous l’appelons conjonction astronomique l’événement caractérisé par le partage d’une même ascension droite entre deux ou plusieurs corps célestes. Cela indique que les objets impliqués partagent la même coordonnée astronomique, qui équivaut à la longitude de la Terre.

Déjà le soi-disant appliquer est le terme qui fait référence à la séparation apparente minimale entre deux corps dans le ciel, selon le guide d’astronomie Espace Starwalk.

Ce qui différencie les deux expressions c’est précisément que, bien que le terme « conjonction » soit aussi couramment utilisé pour représenter une approximation apparente entre deux corps, techniquement, la conjonction astronomique ne se produit qu’au moment où ces objets partagent la même ascension droite.

Les planètes les plus proches du Soleil apparaissent « rapprochées » dans le ciel

Du point de vue d’un observateur situé, par exemple, à São Paulo, le duo Vénus et Mercure deviendra visible autour 19h11, 10° au-dessus de l’horizon ouest. Ils ne seront plus accessibles après 20h02. (Toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Ce jeudi (29), il sera possible d’apprécier deux phénomènes impliquant la Lune et Jupiter (conjonction et impulsion), en plus de la conjonction entre Vénus et Mercure, comme le montre la simulation ci-dessus, qui indique les coordonnées d’observation. Image : Stellarium

Ces références peuvent changer en fonction de votre lieu d’observation. Pour des informations spécifiques à votre emplacement, visitez le site Web InTheSky.org et cliquez sur « changer d’emplacement » dans le menu à droite de l’écran.

Vénus sera à la magnitude -3,9 et Mercure avec un indice de 0,3à la fois dans la constellation de Sagittaire. Plus un objet apparaît brillant, plus sa valeur de magnitude est petite (relation inverse). Le Soleil, par exemple, qui est l’objet le plus brillant du ciel, a une magnitude apparente de -27.

La paire sera trop largement séparée pour tenir dans le champ de vision d’un télescope, mais sera visible à l’œil nu ou à travers une paire de jumelles.

Dernière étape du tour mensuel de la Lune sur les planètes

Jeudi également, la « visite mensuelle » de la Lune des planètes du système solaire se termine, et la dernière à être visitée est Jupiter.

La paire sera visible à partir de 18h13, atteignant une altitude de 57° au-dessus de l’horizon nord-ouest. Ils atteindront alors leur point culminant dans le ciel à 19h11, 60° au-dessus de l’horizon nord-ouest, continuant à être observables jusqu’à environ 23h41.

Alors que la Lune sera à la magnitude -12,5, Jupiter aura une magnitude de -2,8, toutes deux dans la constellation des Poissons. La paire ne sera pas assez proche pour tenir dans le champ de vision d’un télescope, mais sera visible à l’œil nu ou avec une paire de jumelles.

Selon le guide astronomique InTheSky.org, les deux étoiles seront à un peu plus de 2º l’une de l’autre à 9h25, au moment de « appliquer”.

Cette série de conjonctions se produit parce que notre satellite naturel orbite autour de la Terre dans approximativement le même plan dans lequel les planètes orbitent autour du Soleil, appelé plan écliptique.

