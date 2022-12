SpaceX met à niveau les satellites Starlink lors du 60e lancement de l’année

Dans la matinée de ce mercredi (28), SpaceX a envoyé 54 satellites Starlink en orbite terrestre basse lors du 60e lancement de 2022, dans le décompte global de l’entreprise.

D’après le site espace.comil s’agit du premier lot à être déployé de la deuxième génération (Gen2) de satellites de services Internet à large bande de la société aérospatiale d’Elon Musk.

Une fusée SpaceX Falcon 9 a envoyé 54 satellites Internet Starlink en orbite terrestre basse ce mercredi (28), lors du 60e lancement de la société en 2022. Image: SpaceX

Une fusée Falcon 9 contenant l’équipement a décollé à 6 h 34 (heure de Brasilia) de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral, en Floride.

« Grâce à notre nouvelle licence, nous sommes désormais en mesure de déployer des satellites sur de nouvelles orbites qui ajouteront encore plus de capacité au réseau », a déclaré Jesse Anderson, directeur de la production et de l’ingénierie de SpaceX, lors de la diffusion en direct officielle de l’événement. « En fin de compte, cela nous permet d’ajouter plus de clients et de fournir un service plus rapide, en particulier dans les zones qui connaissent actuellement une sursouscription. »

Environ huit minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre avec un atterrissage réussi sur le drone A Shortfall of Gravitas (ASOG) dans l’océan Atlantique.

À gauche, le premier étage (réutilisable) de la fusée Falcon 9 revenant sur Terre pour un atterrissage sur l’un des ferries à drones de SpaceX ; à droite, une partie de la charge utile contenant les 54 satellites Starlink. Image : Space X

A cette occasion, le premier étage du Falcon 9 utilisé effectuait son 11e vol. Le booster a déjà participé à cinq missions Starlink, lancé deux satellites GPS américains et le satellite commercial Nilesat 301, en plus d’avoir envoyé deux équipages différents d’astronautes sur les missions privées Inspiration4 et Ax-1.

Le dernier lancement de SpaceX de 2022 devrait avoir lieu à l’aube ce jeudi (29), sur un vol dédié au déploiement du satellite d’imagerie haute résolution de la Terre EROS C3, pour la société ImageSat International.

Une fois cette mission accomplie, la société clôture 2022 avec 61 lancements, doublant presque les 31 de l’an dernier et établissant un nouveau record.

À propos de la deuxième génération de satellites Starlink

Plus tôt ce mois-ci, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a autorisé SpaceX à déployer 7 700 satellites Gen2. Ce n’était cependant qu’une approbation partielle, car la société a demandé à la FCC l’autorisation d’en libérer près de 30 000.

Selon SpaceX, les satellites Gen2 sont plus puissants que les quelque 3 300 travaillant actuellement en orbite.

En mai, Musk a révélé quelques détails sur cette nouvelle version. Selon le milliardaire, le Gen2 surpassera considérablement la gamme actuelle à presque tous les égards.

Il a déclaré que chaque satellite Starlink Gen2/V2.0 pèserait environ 1,25 tonne et mesurerait environ sept mètres de long. Les satellites Starlink V1.0 et V1.5 de première génération pèsent respectivement environ 260 et 310 kg. Cela indique que les nouveaux satellites sont presque cinq fois plus gros que les satellites V1.0 et quatre fois plus gros que les satellites V1.5.

Selon Musk, les satellites V2.0 sont « presque un ordre de grandeur plus capables » que ceux de la génération 1, mais il n’a pas mentionné de chiffres. On pense que les satellites Starlink V1.0 ont une bande passante totale de 18 gigabits par seconde (18 Gbps) et V1.5 légèrement plus.

Il est possible que chaque satellite V2.0 ajoute environ 140 à 160 Gbps à la méga-constellation Starlink.

Combiné avec le fait que la fusée colossale Starship, qui devrait être disponible à partir de l’année prochaine, pourrait potentiellement offrir environ 10 fois plus de performances aux lancements de satellites que le Falcon 9, une seule mission de supervéhicule pourrait théoriquement augmenter la capacité totale du réseau environ vingt fois plus que lanceurs actuels.

Par exemple, chaque lancement de Falcon 9 de 60 satellites Starlink V1.0 de 60 kg a ajouté environ 1080 Gbps de bande passante instantanée à la constellation. Un lancement Starship de 120 satellites Starlink V2.0 de 1250 kg pourrait ajouter environ 19 000 Gbps (19 térabits par seconde).

