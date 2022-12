Plus de 10 000 astronomes amateurs aident à « chasser » l’énergie noire dans 250 000 galaxies

Une ambitieuse mission de cartographie spatiale a identifié quelque 250 000 galaxies dans le but de mieux comprendre l’énergie noire, une force mystérieuse qui provoque l’expansion de l’univers à un rythme accéléré.

Les scientifiques ont fait appel à des astronomes amateurs pour les aider à classer les observations du télescope Hobby-Eberly dans le cadre du projet Dark Energy Explorers visant à cartographier les galaxies. Image : Université du Texas

D’après le site espace.comles résultats délivrés par HETDEX (Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment), basé à l’Observatoire McDonald de l’Université du Texas à Austin, n’auraient pas été possibles sans l’aide de plus de 10 000 astronomes amateurs.

Ces volontaires contribuent en ligne à un projet appelé Explorateurs de l’énergie noire (Dark Energy Explorers), n’utilisant rien de plus qu’un smartphone ou un ordinateur pour différencier une vraie galaxie d’un bruit aléatoire.

Cela leur permet d’explorer les mystères de l’univers aux côtés de scientifiques, de « traquer » les galaxies lointaines et d’aider à en savoir plus sur l’énergie noire.

La plus grande carte 3D de l’univers

L’objectif du projet est de construire la carte 3D la plus complète du cosmos, en se concentrant sur les galaxies de l’univers primitif pour mesurer les taux d’expansion et ainsi trouver des indices sur cette force mystérieuse.

Les opérateurs HETDEX espèrent étendre le projet, qui a débuté en février 2021, en incluant davantage d’astronomes amateurs. En effet, les galaxies que l’enquête a identifiées jusqu’à présent ne représentent qu’un dixième du nombre total destiné à être découvert dans la zone céleste qu’elle examine, ce qui équivaut en taille à environ deux mille pleines lunes.

« C’est pourquoi nous avons besoin de plus de monde », a déclaré Karl Gebhardt, professeur d’astronomie à l’UT Austin, dans un communiqué. « Si nous pouvons amener 100 000 personnes à faire du bénévolat, ce qui, je pense, est faisable dans le monde entier, nous y arriverons l’année prochaine. »

Les bénévoles de Dark Energy Explorers utilisent la plateforme Zooniverse via le site Web ou son application mobile. Cet outil représente la plus grande organisation scientifique amateur au monde et permet aux utilisateurs de sélectionner le projet Explorateurs de l’énergie noire à partir d’une liste d’options après avoir créé un compte gratuit.

Les volontaires utilisent une application pour signaler de vraies galaxies à partir d’images comme celles-ci dans le projet Dark Energy Explorers. Image : Université du Texas

Après avoir regardé un court didacticiel, ils visualisent des images astronomiques et sélectionnent si ce qu’ils voient représente une galaxie proche ou lointaine, et donc ancienne. Ils se lancent ensuite dans un flux de travail séparé dans lequel ils décident si une image présente une galaxie ou simplement un bruit aléatoire.

« C’est vraiment excitant de voir à quel point le public est enthousiaste à l’idée de classer ces galaxies », a déclaré le chef de projet Lindsay House, étudiant diplômé de l’UT Austin.

On pense que l’énergie noire représente environ 70% de la composition du cosmos, mais les scientifiques en savent très peu au-delà de son effet sur l’accélération de l’expansion de l’univers.

Lire la suite:

Étudier comment les galaxies anciennes se séparent les unes des autres pourrait aider à mieux comprendre la dynamique de l’énergie noire, et c’est une étape essentielle pour déterminer ce qu’elle est et d’où elle vient. Pour ce faire et avoir un aperçu de l’énergie noire en action, cependant, les astronomes ont besoin d’un échantillon volumineux de galaxies lointaines à étudier.

Et ce gigantesque catalogue de galaxies anciennes est exactement ce que HETDEX vise à construire.

avec le programme Explorateurs de l’énergie noirece qui est essentiel à cet égard, les scientifiques amateurs réduisent de 90 % le temps que les astronomes passent à reconnaître les galaxies, ce qui leur permet de se concentrer sur des identifications plus complexes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !