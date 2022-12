Confraternisation ? Apprenez à observer « l’alignement » de toutes les planètes du système solaire en cette fin d’année

De nombreuses réunions, fêtes et rencontres ont lieu en décembre entre collègues de travail, voisins, amis et famille. Cette semaine, les planètes du système solaire tiendront également leur « rendez-vous de fin d’année », et vous pourrez suivre cet « alignement » en temps réel.

Vision du Ciel à 19h12 (heure de Brasília) ce mercredi (28) pour un observateur à São Paulo. En orange, la ligne écliptique qui marque le plan où orbitent toutes les planètes. C’est une ligne droite, mais qui apparaît courbe car cette image est une projection aplatie de la voûte céleste. Image : Stellarium

Cela indique que toutes les planètes de notre voisinage seront présentes dans le ciel dans un alignement apparent – ​​uniquement du point de vue des observations ici sur Terre – causé par le fait que les planètes sont toutes dans le plan de l’écliptique.

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont actuellement visibles simultanément à l’œil nu. Les deux planètes les plus éloignées, Uranus et Neptune, peuvent être vues avec des jumelles ou un télescope.

Ce mercredi (28), pour célébrer cette excellente opportunité d’observation astronomique, le projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome, en Italie, sera diffusé en direct, à partir de 13h00 (heure de Brasilia).

Gianluca Masi, astronome sur le projet, dit que même si la présence de toutes les autres planètes visibles n’est pas quelque chose de rare, cela constitue une opportunité impressionnante d’observer le ciel. « Cela arrive de temps en temps, mais c’est toujours un spectacle spectaculaire », a-t-il déclaré au site Web. Newsweek.

Cet événement se produit environ tous les un à deux ans en moyenne. En juin 2022, les observateurs du ciel ont été présentés avec cinq planètes – Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – disposées dans un alignement rare, dont des semblables n’avaient pas été vus depuis 1864.

Selon le chroniqueur de Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Société brésilienne d’astronomie (SAB) et directeur technique de BRAMON, peu après le coucher du soleil, Vénus et Mercure seront très proches à l’horizon ouest.

« Saturne, apparaîtra également à l’ouest, mais un peu plus haut, et Jupiter, encore plus haut, près de la Lune. Mars sera au nord-est, près de l’étoile Aldebaran, la plus brillante de la constellation du Taureau », explique Zurita.

Selon lui, Vénus et Mercure peuvent être vus pendant quelques minutes, se couchant vers 20 heures. Saturne sera au-dessus de l’horizon jusqu’à 21h45, tandis que la Lune jusqu’à 23h30 et Jupiter jusqu’à 23h45. Mars, en revanche, sera visible pendant la majeure partie de la nuit, se couchant vers 3 h 20 le jeudi (29).

N’oubliez pas que toutes les heures sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia et considérez un observateur basé à São Paulo, qui peut varier selon l’endroit où vous vous trouvez.

