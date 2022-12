Un astéroïde dangereux passe près de la Terre et est accompagné de scientifiques

Un groupe de chercheurs a suivi un astéroïde, qui est passé près de la Terre, ce mardi (27), à partir de signaux radio. Cet effort vise à observer le comportement de l’astéroïde 2010 XC15, considéré comme potentiellement dangereux. De plus, cette activité est aussi un test pour comprendre comment se préparer à la rencontre de l’astéroïde Apophis avec la Terre, en 2029.

Pour cela, les scientifiques ont utilisé le programme HAARP (High Frequency Active Aurora Program), qui a pointé ses antennes vers l’astéroïde et capturé des données importantes à son sujet. Selon l’investigateur principal du projet et ingénieur des systèmes radar au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Mark Hynes, « Ce qui est nouveau et ce que nous essayons de faire, c’est d’explorer l’intérieur des astéroïdes à l’aide de radars à ondes longues et de radiotélescopes terrestres.

HAARP est un centre de recherche situé à Gakona, en Alaska. Cette installation contient 180 antennes haute fréquence, chacune de 21 mètres de haut, sur une superficie d’un peu plus de 13 hectares. La fonction des antennes est d’envoyer des signaux radio à l’ionosphère, à environ 80 à 600 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, et de déchiffrer comment ce signal reviendra.

L’entreprise a lancé une campagne scientifique en octobre, avec 13 expériences, dont une impliquant des signaux réfléchis par la Lune. À l’époque, les chercheurs de HAARP envisageaient d’envoyer un signal radio à un astéroïde pour regarder à l’intérieur du corps rocheux.

Au cours de l’expérience de mardi (27), les antennes en Alaska ont envoyé des signaux radio à l’astéroïde et les scientifiques ont vérifié que les signaux réfléchis arriveraient aux antennes situées à l’Université du Nouveau-Mexique et à l’Owens Valley Radio Observatory, en Californie.

Protection de la Terre contre les astéroïdes dangereux

À son point le plus proche de la Terre, l’astéroïde sera à seulement deux fois la distance entre la Lune et la planète tellurique. L’autre objet qui fera également une approche dangereuse du monde mesure environ 370 mètres de large et sera à 32 000 kilomètres de la Terre le 13 avril 2029. Dans le passé, on pensait qu’il représenterait un petit danger pour la Terre, seulement en 2068. , cependant, la NASA a déjà écarté cette hypothèse.

« Plus longtemps avant qu’un impact potentiel ne se produise, plus il y a d’options pour essayer de distraire », a déclaré Haynes à propos de la recherche de stratégies potentielles de défense terrestre. En septembre, le vaisseau spatial DART de la NASA a réussi à modifier l’orbite d’un petit astéroïde. Une telle stratégie pourrait être un moyen de transformer les roches spatiales menaçant la Terre. « Si nous pouvons faire fonctionner les systèmes au sol, cela nous donnera de nombreuses opportunités d’essayer de faire une détection interne de ces choses. »

