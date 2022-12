Cinq missions d’exploration spatiale à surveiller en 2023

Cette année a été chargée pour l’exploration spatiale, avec des succès tels que la mission Artemis 1, qui a inauguré le nouveau programme lunaire de la NASA, les débuts du télescope spatial James Webb et l’achèvement de la station spatiale chinoise, Tiangong. Et tout indique que 2023 devrait être une autre année chargée à cet égard.

Découvrez ci-dessous cinq des missions les plus excitantes à surveiller.

Juice, l’explorateur des lunes glacées de Jupiter

En avril, l’Agence spatiale européenne (ESA) devrait lancer le Explorateur des lunes glacées de Jupiter (Juice), sur ce qui sera la première mission robotique dédiée d’Europa à Jupiter.

Le vaisseau spatial devrait arriver sur la planète en juillet 2031, après avoir effectué un voyage incroyable à travers le système solaire. Une fois en orbite autour de la planète, la mission effectuera de nombreux survols de ses grandes lunes glacées : Europe, Ganymède et Callisto.

Quatre ans après cette étude générale, Juice effectuera un zoom autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à atteindre une orbite autour d’une lune d’une autre planète.

Les lunes glacées de Jupiter sont intéressantes, car on pense qu’elles abritent toutes des océans d’eau liquide sous leurs surfaces glacées. Europa, en particulier, est considérée comme l’une des demeures les plus probables pour la vie extraterrestre dans notre voisinage.

Le vaisseau spatial Juice sera équipé de dix instruments scientifiques, dont un radar pénétrant dans la glace pour étudier les océans intérieurs. Cette utilisation du radar est une première étape pratique dans la cartographie des océans souterrains, ouvrant la voie à de futures missions impliquant des véhicules submersibles. La fenêtre de publication s’étend du 5 avril au 25 avril.

Le vaisseau de SpaceX

Bien qu’aucune date n’ait encore été annoncée par la société aérospatiale SpaceX, le premier vol d’essai orbital du vaisseau spatial superlourd Starship devrait avoir lieu début 2023.

Starship sera le plus grand vaisseau spatial capable de transporter des humains de la Terre vers des destinations dans l’espace jamais lancé (la Station spatiale internationale est plus grande, mais a été assemblée dans l’espace).

Le colossal Starship est sur le point de devenir le plus grand véhicule de transport humain jamais lancé dans l’espace. Image : Space X

Ce sera le lanceur le plus puissant à avoir jamais volé, capable de soulever 100 tonnes métriques de charge utile en orbite terrestre basse.

Starship est le nom d’un système à deux composants composé de l’engin spatial du même nom (qui transporte l’équipage et la cargaison) et de la fusée Super Heavy, chargée d’élever la capsule à environ 65 km d’altitude avant de s’en séparer et de revenir sur Terre en un atterrissage contrôlé.

Plusieurs courts vols d’essai de la partie Starship du système ont été effectués, avec plus ou moins de succès. Le vol à venir, cependant, représentera la première fois que l’ensemble du système sera utilisé pour atteindre l’espace ensemble.

chère lune

Financé par l’entrepreneur Yusaku Maezawa, le très attendu projet dearMoon, qui emmènera les membres du public dans un voyage de six jours autour de la Lune, devrait également être piloté par Starship en 2023. Sa date de lancement exacte dépendra du succès du vol d’essai orbital.

Ce sera le premier lancement touristique dans l’espace lointain, qui mettra en vedette un équipage formé, en partie, par une compétition entre huit personnes ordinaires qui seront rejointes par un nombre inconnu d’invités et Maezawa lui-même.

Jusque-là, seuls les astronautes choisis sur la base de critères très stricts ont pu aller dans l’espace lointain, ce qui indique que dearMoon sera une mission révolutionnaire (sans tenir compte des brèves sorties de 10 minutes jusqu’à 100 km, comme les vols suborbitaux de Blue Origin).

Un voyage complet de plusieurs jours présente des risques extrêmes, tant en termes de santé que d’infrastructures. Le succès ou l’échec de la mission pourrait-il déterminer l’avenir du tourisme dans l’espace lointain : une réalité possible ou simplement un bon scénario de film de science-fiction ?

L’explorateur d’astéroïdes revient sur Terre

OSIRIS-REx (acronyme en anglais pour quelque chose comme Explorer of Origins, Spectral Interpretation, Identification of Resources and Security of Regoliths) est une mission de la NASA sur l’astéroïde Bennu qui a pour objectif principal d’acquérir des échantillons de la roche spatiale et de les renvoyer vers le Terre pour analyse.

Photo réelle de l’astéroïde Bennu prise par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA. Image : NASA / Goddard / Université d’Arizona

D’après le site physique, la sonde revient rapidement sur notre planète avec jusqu’à un kilogramme d’échantillons précieux de l’astéroïde stockés à bord. Si tout se passe bien, la capsule se détachera du vaisseau spatial, entrera dans l’atmosphère terrestre et descendra en parachute pour un atterrissage en douceur dans les déserts de l’Utah le 24 septembre.

Bennu est un corps grossièrement en forme de losange d’à peine un demi-kilomètre de diamètre, qui présente quatre caractéristiques intéressantes :

On pense qu’il s’est séparé d’un astéroïde beaucoup plus gros au cours des 10 premiers millions d’années du système solaire;

Certains des minéraux détectés à l’intérieur ont été altérés par l’eau, ce qui implique que l’ancien corps parent de Bennu abritait de l’eau liquide ;

Il a une abondance de métaux précieux, y compris l’or et le platine ;

Il est classé comme un objet potentiellement dangereux avec une (très) faible chance d’impacter la Terre au cours du siècle prochain.

Lancement de l’espace privé de l’Inde

Bien que SpaceX soit la société de lancement spatial privée la plus pertinente, de nombreuses autres développent leur propre série de lanceurs dans le monde. Skyroot Aerospace, qui a lancé avec succès sa fusée Vikram-S en novembre de cette année, deviendra bientôt la première société privée indienne à lancer un satellite.

Au lancement le mois dernier, la fusée a atteint une altitude de 90 km, une distance qu’il faudrait améliorer pour mettre en orbite une constellation de satellites.

Le premier lancement de satellite de Skyroot est prévu pour 2023, visant à être moins cher que ses concurrents en produisant ses fusées imprimées en 3D en quelques jours.

En cas de succès, le projet pourrait également fournir une voie pour des lancements de missions scientifiques moins chers, permettant un rythme de recherche plus rapide.

Lire la suite:

De toute évidence, l’intérêt pour le secteur spatial reste élevé. Avec de nombreuses avancées et lancements audacieux prévus pour 2023, il semble que nous entrions dans une nouvelle phase équivalente à « l’âge d’or » des lancements spatiaux dans les années 1960 et 1970.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !