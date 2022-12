Comment les astronautes se douchent-ils dans l’espace ?

C’est peut-être l’un des doutes qui éveille le plus la curiosité sur ce que c’est que de « vivre » dans l’espace : les astronautes se douchent-ils ? Comment les astronautes prennent-ils soin de leur propre hygiène lorsqu’ils sont hors de la Terre ? Croyez-le ou non, passer plusieurs mois en mission nécessite une routine bien définie, et l’hygiène doit en faire partie.

Dans un premier temps, il convient de préciser que les astronautes ne se douchent pas dans l’Espace. Qui en parle est l’auteur du livre The Ordinary Spaceman, Clayton C. Anderson, qui a passé 152 jours sur la Station spatiale internationale (ISS). Selon le livre, au lieu des douches, le nettoyage du corps se fait avec des serviettes humides.

Il y a une zone à l’intérieur de la Station spatiale internationale (ISS) pour les activités d’hygiène personnelle, telles que : se brosser les dents, se laver les cheveux, « se doucher » et se raser. Selon Anderson, les astronautes ont utilisé une serviette russe humide pour les «bains». L’objet pouvait être utilisé jusqu’à trois jours et il était parfois nécessaire d’y injecter un peu plus d’eau. Ceci est nécessaire car la gravité ne laisse pas l’eau « tomber ». De cette façon, la serviette aide à cela.

Après l’avoir utilisé, les astronautes ont fixé les serviettes au mur afin que le système de contrôle de l’environnement aspire l’humidité et transforme l’eau résultant de ce processus en eau potable, c’est-à-dire propre à la consommation.

Pour les activités de se laver les cheveux et de se raser, il n’y avait pas de secret. Ils ont été exécutés de la même manière que sur Terre. La seule différence est l’absence de puits. Tout comme le bain, ces activités doivent également être effectuées à l’aide de serviettes humides. Les cheveux ont été lavés au shampooing sans rinçage.

Même se brosser les dents, selon l’auteur, était une tâche banale qui rappelait beaucoup le processus effectué sur Terre. À la fin du processus, il fallait cependant décider s’il allait cracher la pâte sur une serviette ou s’il allait avaler le résidu. Maintenir une bonne hygiène dans ce type d’environnement est essentiel, après tout, il y a « six personnes coincées dans un espace clos. L’hygiène est d’une grande importance », a déclaré l’expert spatial Robert Frost.

