Comment vivre l’apesanteur sur Terre ?

Qui n’a pas rêvé de vivre une situation d’apesanteur ? L’idée de flotter dans les airs sans la force de gravité terrestre est, pour certaines personnes, très attrayante. Selon le professeur de communication scientifique à l’Université de Westminster, Lewis Dartnell, « vous pouvez faire l’expérience de l’absence de gravité à n’importe quelle altitude », c’est-à-dire que vous n’avez pas nécessairement besoin d’aller dans l’espace. Dartnell affirme que pour ce faire, vous devez « accélérer librement vers le sol à la même accélération de la gravité avant que la résistance de l’air ne s’accumule trop ».

Cela indique que pour ressentir une sensation d’apesanteur, une personne devrait chuter au même rythme que l’accélération gravitationnelle de la Terre, qui est de 9,807 m/s². « L’apesanteur dépend de votre trajectoire de vol, pas de votre altitude ou de votre poids », a déclaré Steven Collicott, professeur à l’École d’aéronautique et d’astronautique de l’Université Purdue dans l’Indiana, à Live Science dans un e-mail.

Selon Dartnell, l’idée d’« apesanteur » est facilement mal comprise. « L’absence de gravité est plus correctement connue sous le nom de » microgravité « », a-t-il déclaré. Pour le communicant, « faire l’expérience de l’apesanteur indique simplement que vous accélérez librement avec la gravité ». « Vous pouvez faire l’expérience de l’apesanteur simplement en sautant d’une marche – avant de toucher le sol, votre corps sera en chute libre pendant une très courte période », a attesté Dartnell.

Même les avions ordinaires peuvent offrir une telle expérience en volant dans une trajectoire ondulante spéciale de haut en bas. Cette pratique est connue sous le nom de vol parabolique et, selon le communicateur, elle produit l’apesanteur pendant environ trente secondes à la fois.

Mais la meilleure façon de vivre une longue période d’apesanteur est de devenir astronaute et de passer du temps sur la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré Dartnell. « L’ISS et les astronautes à l’intérieur sont en chute libre perpétuelle et ressentent donc cette sensation tout le temps » ».

La gravité est partout, même dans l’espace.

Un article publié dans Yale Scientific atteste que la gravité est partout. L’apesanteur n’existe pas. Tout dans l’espace finit par être attiré quelque part par la gravité, que ce soit vers une planète, une étoile ou un trou noir. Ce qui reste est juste le sentiment d’être « en apesanteur ».

Dartnell met en garde contre les dommages que peut causer un séjour de plusieurs mois en microgravité. L’absence d’impact sur les muscles les affaiblit et provoque un processus d’atrophie. Même le cœur souffre de cet effet, car il n’a plus besoin de pomper le sang avec la même intensité qu’avant.

« Le squelette est également affecté par la » déminéralisation « et la perte de calcium, ce qui conduit à la fragilité des os et à l’ostéoporose », a déclaré Dartnell. Il est possible de contourner certains de ces effets grâce à l’activité physique, « mais même alors, une fois de retour sur Terre, ils ne peuvent pas se lever au début, et il leur faut beaucoup de temps pour récupérer ». Selon la durée pendant laquelle l’astronaute est resté dans l’espace, même des problèmes de vision peuvent survenir.

De brèves expériences en microgravité, comme dans le cas d’un vol spatial de courte durée, ne génèrent pas de problèmes immédiats et durables dans le corps humain. Seules les répercussions qui pourraient être observées dans une situation de stress ou de danger sont immédiatement perçues.

