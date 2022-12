Une seule reine a provoqué une invasion de frelons asiatiques en Europe

Les espèces exotiques se démarquent presque toujours des espèces naturelles d’un lieu. Cela est dû à l’absence d’un prédateur naturel, ce qui peut causer de grands dommages à l’écosystème local. Des recherches récentes ont révélé qu’une seule guêpe reine asiatique était capable de répandre sa progéniture à travers l’Europe.

Le frelon asiatique étend son habitat de plus de 80 kilomètres par an, chassant les abeilles, les mouches des fleurs et d’autres insectes. La première fois que la guêpe asiatique a été détectée en Europe il y a environ 20 ans, et plus récemment en 2016, elle a fini par traverser la Manche et est arrivée sur le sol britannique.

Certains chercheurs ont analysé trois échantillons de frelons asiatiques capturés à Dublin en avril 2021 et les ont comparés à des échantillons collectés en Europe continentale.

L’ADN mitochondrial qui est transmis le long de la lignée féminine a été analysé et il a été remarqué que tous les échantillons, à la fois ceux collectés en Irlande et ceux du reste de l’Europe, avaient la même lignée maternelle. Elles proviennent toutes d’une guêpe reine fécondée de Chine arrivée en France en 2004.

« Des travaux antérieurs ont montré que les frelons asiatiques en Europe partageaient apparemment la même lignée génétique, sur la base d’études sur un seul gène. Nous sommes allés plus loin et avons examiné deux gènes supplémentaires qui seraient plus sensibles pour détecter les variations au sein de la population envahissante », a expliqué la zoologiste Eileen Dillane de l’University College Cork en réponse à Alerte scientifique.

Un danger pour l’écosystème européen

Les frelons asiatiques peuvent constituer une menace pour l’écosystème européen principalement en raison du manque de prédateurs naturels. En Asie du Sud-Est, lorsque les abeilles sont attaquées par des guêpes, les abeilles forment une boule d’abeilles autour de la guêpe, la surchauffant à mort.

Les abeilles européennes n’ont pas ce système défensif, ce qui facilite la chasse aux frelons asiatiques, ce qui peut affecter la pollinisation sur le continent.

Les chercheurs mettent également en garde contre le changement climatique et la population de frelons asiatiques en Europe. « Le changement climatique est susceptible d’augmenter la menace d’une invasion réussie à l’avenir, donc la vigilance contre cette espèce doit être maintenue »

Les chercheurs soulignent que contrôler les frelons asiatiques peut être simple. La faible diversité génétique des frelons asiatiques pourrait être la clé de leur contrôle biologique.

