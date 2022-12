Un phénomène climatique fait pleuvoir des iguanes dans l’hémisphère nord

L’hiver dans l’hémisphère nord a commencé le 21. Avec l’arrivée du froid, les habitants du nord des États-Unis et du Canada ont tendance à se diriger vers des endroits plus chauds comme la Floride. Cependant, les touristes qui se sont rendus à Miami ces derniers jours ont été confrontés à l’arrivée du froid arctique là-bas, et avec lui un avertissement que les iguanes tombent.

Cela ressemble à un dicton populaire, mais les iguanes qui tombent sont littéralement ces reptiles qui tombent des arbres. Les iguanes sont tombés à cause du froid, les températures de Miami à Noël avaient un minimum de 6°C et un maximum de 8°C.

Hier, il faisait froid… et il s’avère que nous avons battu des records ! Ce fut le Noël le plus froid jamais enregistré en termes de températures élevées sur nos sites climatiques. La dernière fois que nous avons eu des températures aussi froides, c’était en 2010 à Miami, Naples et Ft. Lauderdale et 1989 à Palm Beach. #flwx pic.twitter.com/mfnKSjZ5F6 – NWS Miami (@NWSMiami) 26 décembre 2022 « Il faisait froid hier… et il s’avère que nous avons battu des records ! Ce fut le Noël le plus froid jamais enregistré par nos stations météo. La dernière fois que nous avons eu des températures aussi basses, c’était en 2010 à Miami, Naples et Ft. Lauderdale et 1989 à Palm Beach.

hibernation des iguanes

Les iguanes ainsi que les tortues, serpents et autres reptiles ont le sang froid, c’est-à-dire qu’ils dépendent de la température ambiante pour garder le corps au chaud. Ainsi, dans les températures les plus froides, ils ont tendance à réduire le débit sanguin, le rythme cardiaque et le corps en général, entrant dans un état d’hibernation léthargique.

De cette façon, lorsqu’ils sont au sommet des arbres et d’autres endroits plus élevés et que le froid arrive, ils finissent par dormir et tomber au sol, sans contrôle. Et les iguanes gisent sur le sol vivants et paralysés jusqu’à ce qu’ils se réchauffent à nouveau et reviennent à la normale.

Lorsqu’ils entrent dans cet état d’hibernation, les iguanes changent même de couleur, passant de leur vert vif à des couleurs plus grisâtres. Mais les iguanes de pluie peuvent être extrêmement dangereux pour les imprudents.

Il s’avère que ces animaux sauvages ont tendance à revenir à la normale très rapidement lorsqu’ils sont réchauffés. Et quand ils se réveillent, ils peuvent passer en mode défensif et finir par utiliser leur queue, leurs dents et leurs griffes acérées pour se défendre.

Alors si jamais vous trouvez un iguane sauvage ou tout autre reptile en état de torpeur dans le froid, ne les emmenez pas chez vous ou dans votre voiture pour les réchauffer.

