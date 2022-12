Une vidéo enregistrée à la station spatiale chinoise montre la Terre en rotation dans l’espace

Des caméras à bord de la station spatiale chinoise, appelée Tiangong, ont enregistré une superbe vidéo de la Terre avec l’infini sombre de l’espace en arrière-plan.

Une partie du laboratoire orbital apparaît au premier plan sur les images, qui montrent notre planète en rotation fluide.

Dans certaines scènes, la station est en haut de l’écran et la Terre semble rouler en dessous, comme une boule de bowling marbrée. Parfois, les caméras capturent les ombres que les nuages ​​projettent sur le monde aquatique en dessous, et finalement le soleil brille.

Tiangong se compose d’une étape centrale appelée Tianhe et de deux modules expérimentaux appelés Wentian et Mengtian. Officiellement, il est complet, dans sa forme en T conçue – mais il pourrait y avoir d’autres développements à venir, comme l’a révélé le Apparence numérique🇧🇷

La station peut évoluer pour offrir plus d’espace aux expériences scientifiques et aux technologies spatiales afin de faire de l’exploration lunaire une réalité, a déclaré Wang Xiang, commandant du système de laboratoire orbital de l’Académie chinoise des technologies spatiales (CAST), à la Télévision centrale de Chine (CCTV).

La station spatiale chinoise pourrait gagner un module d’extension

Selon Wang, un « module d’extension » pourrait être lancé pour s’arrimer à la partie avant de Tiangong.

« Un tel module laisserait plus d’espace pour que les véhicules arrivent et fournirait un environnement plus grand et plus confortable pour les membres d’équipage, ainsi que plus d’espace pour des expériences scientifiques à l’intérieur et à l’extérieur de la station », a déclaré Wang à CCTV. « Par exemple, si nous allons faire de l’exploration lunaire habitée à l’avenir, alors nous avons certaines des technologies d’engins spatiaux – même certaines de la nouvelle génération de technologies – qui peuvent être vérifiées dans l’espace extra-atmosphérique. »

Il y a quelques semaines, un trio de taïkonautes (comme on appelle les astronautes chinois) vient de rentrer d’un séjour de six mois à la station Tiangong. La capsule de retour de la mission Shenzhou-14, transportant Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe, a été parachutée sur le site d’atterrissage de Dongfeng, dans le nord de la Chine, en Mongolie intérieure.

« Nous avons terminé les missions en orbite en suivant le plan. Tous les astronautes ont quitté la cabine en bonne santé et tout s’est déroulé comme prévu. L’ensemble du vol habité a été parfait, sans aucune anomalie », a déclaré Shao Limin, directeur adjoint de la technologie des systèmes d’engins spatiaux habités chez CAST.

Ils ont rencontré l’équipage de la mission Shenzhou-15 pendant cinq jours, au cours desquels le complexe orbital a été rempli à pleine capacité pour la première fois. Les taikonautes Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu séjourneront également au laboratoire orbital chinois pendant six mois.

