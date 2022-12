Une nouvelle technique promet de produire une eau douce presque illimitée

La rareté de l’eau douce sur Terre est un problème qui tend à s’aggraver au fil des années. Pour répondre à cette demande incessante, les scientifiques devront trouver de nouvelles sources et façons de recycler et de rationner la consommation de ce produit. Dans ce contexte, une nouvelle étude a décrit comment la vapeur d’eau au-dessus des océans pourrait être convertie et utilisée comme eau potable.

Cette alternative est actuellement inexplorée et la disponibilité de cette ressource est pratiquement illimitée. Selon l’ingénieur civil et environnemental Praveen Kumar de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, « Finalement, nous devrons trouver un moyen d’augmenter l’approvisionnement en eau douce, car la conservation et l’eau recyclée des sources existantes, bien qu’essentielles, ne seront pas nécessaires. suffisant pour répondre aux besoins humains ».

Le système fonctionnera comme suit : un dispositif de 210 mètres de large et 100 mètres de haut reproduira le cycle naturel de l’eau dans sa manière de transporter, de condenser et de collecter l’eau. L’air humide situé au-dessus de l’océan serait transporté vers une côte voisine, où les systèmes de refroidissement pourraient condenser la vapeur d’eau en un liquide. L’équipe a souligné que l’ensemble du système utiliserait l’énergie éolienne ou solaire renouvelable.

L’étude a analysé les potentiels d’extraction d’eau sur 14 sites à travers le monde. Une seule de ces installations pourrait potentiellement répondre aux besoins quotidiens moyens en eau potable d’environ 500 000 personnes. Ce projet pourrait aider le travail des usines de dessalement, qui éliminent le sel de l’eau de mer.

Nous pensons que notre nouvelle méthode proposée peut le faire à grande échelle. Praveen Kumar , ingénieur civil et environnemental

Il n’y a que 3% d’eau douce dans le monde

L’eau douce, celle propre à la consommation et à l’irrigation, ne représente que 3% de l’eau mondiale. Cependant, une grande partie de cette eau est très polluée ou inaccessible. Bien que de nombreux projets tentent d’accroître l’accès aux sources d’eau douce, il manque encore une technologie qui puisse vraiment faire la différence à grande échelle.

La rareté de l’eau salubre et propre frappe souvent plus durement les personnes les plus pauvres du monde, avec des répercussions qui s’étendent à la santé, à la sécurité et aux revenus. Le système proposé dans l’étude, s’il fonctionne vraiment, a le potentiel de faire une énorme différence sans nuire aux écosystèmes ou au milieu environnant.

Même dans des conditions climatiques défavorables, avec des zones de plus en plus sèches, le système resterait durable, ont souligné les chercheurs impliqués. « Les projections climatiques montrent que le débit de vapeur océanique ne fera qu’augmenter avec le temps, fournissant encore plus d’approvisionnement en eau douce », a déclaré l’un des scientifiques impliqués dans l’étude. « Ainsi, l’idée que nous proposons sera viable dans le cadre du changement climatique. »

