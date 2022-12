À quelle distance devez-vous être pour survivre à une explosion nucléaire ?

Plus de 77 ans se sont écoulés depuis deux bombes nucléaires ont explosé au-dessus des villes japonaises de Hiroshima et Nagasakituant environ 129 000 personnes et causant des effets dévastateurs à long terme sur la santé.

Pour l’instant, ce sont les seuls cas d’armes nucléaires utilisées en temps de guerremais il y a environ 12,7 mille ogives reste dans le monde aujourd’hui. Alors que se passerait-il si une guerre nucléaire éclatait demain ?

Dans la vidéo ci-dessous, l’équipe AsapSCIENCE décompose la science derrière les bombes nucléaires pour prédire la probabilité de survie.

D’après le site Alerte scientifiqueil n’y a pas de moyen clair de estimer l’impact d’une seule bombe nucléaire, parce que dépend de nombreux facteursy compris:

la météo le jour de sa sortie ;

l’heure à laquelle il explose ;

la disposition géographique de l’endroit où il frappe ;

si l’artefact explose au sol ou dans les airs.

D’une manière générale, cependant, certaines étapes prévisibles de l’explosion d’une bombe nucléaire peuvent affecter la probabilité de survie.

Comprendre la dynamique des bombes nucléaires et leurs conséquences

Comme l’explique la vidéo, env. 35% de l’énergie d’une explosion nucléaire est libérée sous forme de rayonnement thermique🇧🇷 Étant donné que le rayonnement thermique se propage à peu près à la vitesse de la lumière, la première chose qui frappera les victimes est un éclair aveuglant de lumière et de chaleurs.

La lumière elle-même est suffisante pour provoquer quelque chose appelé cécité instantanée – une forme généralement temporaire de perte de vision qui peut durer quelques minutes.

La vidéo AsapSCIENCE considère une bombe de 1 mégatonne, qui est 80 fois plus grosse que la bombe qui a explosé au-dessus d’Hiroshima, mais beaucoup plus petite que de nombreuses armes nucléaires modernes.

Pour une bombe de cette taille, les personnes situées jusqu’à 21 km de distance subiraient une cécité instantanée par temps clair, et les personnes situées jusqu’à 85 km de distance seraient temporairement aveuglées par une nuit claire.

Pour ceux qui sont les plus proches de l’explosion, la chaleur est aussi un problème🇧🇷 Des brûlures légères au premier degré peuvent survenir à une distance d’environ 11 km, et toute personne se trouvant à une distance allant jusqu’à 8 km peut être victime de brûlures au troisième degré (qui peuvent même tuer).

Ces distances sont variables, en fonction non seulement de la météo, mais aussi de nos vêtements. Ouais, les vêtements que nous portons peuvent influencer les effets de la bombe nucléaire sur nous🇧🇷 Les vêtements blancs peuvent refléter une partie de l’énergie d’une explosion, tandis que les vêtements plus foncés ont tendance à l’absorber. (Mais il est peu probable que cela fasse une grande différence pour ceux qui ont la malchance d’être au centre de l’explosion.)

Les températures près du site de l’explosion de la bombe d’Hiroshima ont été estimées à 300 mille degrés Celsius – qui est environ 300 fois plus chaude que la température à laquelle les corps sont incinérés, de sorte que les humains ont été presque instantanément réduits aux éléments les plus élémentaires comme le carbone.

L’explosion d’une bombe nucléaire éloigne également l’air du site de l’attaque, créant des changements soudains de pression atmosphérique qui peuvent écraser des objets et faire s’effondrer des bâtiments.

Dans un rayon de 6 km d’une bombe de 1 mégatonne, les ondes de choc peuvent produire une force de 180 tonnes métriques sur les murs de tous les bâtiments à deux étages et des vents de 255 km/h. Dans un rayon de 1 km, la pression de pointe est quatre fois supérieure et la vitesse du vent peut atteindre 756 km/h.

Lire la suite:

Techniquement, les humains peuvent supporter autant de pression, mais la plupart des gens seraient enterrés sous des bâtiments qui tombent. Si vous parvenez à survivre à tout cela, il y a toujours le empoisonnement aux radiations à traiter, en plus de retombées nucléaires🇧🇷

Les effets en cours sur la planète sont plus durables que nous ne pouvons le supposer. Par exemple, une étude de simulation publiée en 2019 a révélé qu’une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie plongerait la Terre dans un hiver nucléaire en quelques jours, en raison des niveaux de fumée et de suie rejetés dans l’atmosphère.

On sait aussi que le les particules radioactives peuvent voyager très loin🇧🇷 Une étude récente a révélé que des restes de carbone radioactif provenant d’essais de bombes nucléaires de la guerre froide ont même été trouvés dans la fosse des Mariannes, le point le plus profond des océans du monde🇧🇷

Ainsi, il est pratiquement impossible de sortir complètement indemne d’un contact relativement proche avec une attaque à la bombe nucléaire.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !