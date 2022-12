La NASA publie une vidéo festive de neige sur Mars ; regardez

Au fil des nombreuses missions menées ces dernières décennies par la NASA sur Mars, les astronomes ont pu observer de nombreuses curiosités de la planète, dont celles impliquant la formation de neige sur la planète rouge. Ce point est très important pour l’agence spatiale, car la découverte de la glace formée par l’eau peut aider à la recherche de moyens pour les êtres humains de prospérer au-delà de la Terre.

En ce sens, le Jet Propulsion Laboratory (JPL), en Californie – un centre important pour les explorateurs robotiques de la NASA dans l’espace -, a publié une vidéo dans laquelle il révèle à quoi ressemblent la neige, le givre et la glace sur Mars. Le scientifique du JPL Mars, Sylvain Piquex, a déclaré dans la vidéo que « si vous allez aux bons endroits, vous trouverez de la glace d’eau, tout comme ce que nous avons sur Terre ».

La sonde Phoenix Mars Probe de la NASA, lors d’une mission sur le sol martien en 2008, a gratté le sol arctique de la planète et a vu qu’il y avait de la glace d’eau juste sous la surface. Face à une telle découverte, Piquex a affirmé que « c’est le type de glace d’eau que les astronautes pourraient potentiellement utiliser à l’avenir ».

Autre nouveauté, il y a de la neige carbonique sur Mars, provenant de blocs solides de dioxyde de carbone (CO2). Dans ce cas, au lieu de fondre en liquide, comme le fait la glace d’eau, la glace de CO2 se sublime, c’est-à-dire qu’elle passe directement de l’état solide à l’état gazeux. C’est grâce à ce processus que se forment les paysages martiens caractéristiques.

Givre de dioxyde de carbone sur Mars

Le vaisseau spatial Phoenix a également trouvé des cristaux de glace qui tombent du ciel, un peu comme de la neige sur Terre. C’est grâce au LIDAR (ou détection et télémétrie de la lumière), un instrument qui tire un laser dans le ciel de la planète, que ces cristaux ont été détectés.

Des gelées ont également été observées à certains endroits sur Mars. Les sondes Viking de la NASA ont capturé des images de gel de l’eau dans les années 1970, et plus récemment, le vaisseau spatial Odyssey et le Mars Reconnaissance Orbiter ont observé des gelées de dioxyde de carbone (CO2).

Selon Piquex, pour qu’un gel de dioxyde de carbone se forme, le climat doit être extrêmement froid, autour de -123°C. C’est beaucoup plus froid que le «cyclone à la bombe» qui a frappé les États-Unis le week-end de Noël.

