Le lancement d’une fusée coréenne depuis la base d’Alcântara est prévu pour 2023

Initialement prévu pour lundi dernier (19) puis reporté à mardi (20), le premier lancement d’une fusée privée depuis Base d’Alcantara, dans le Maranhão, a été reporté au mercredi (21). Cependant, en raison d’un un défaut s’est produit dans l’allumage du moteurle décollage a été empêché.

Ainsi, le lancement a été suspenduselon les informations du Agence spatiale brésilienne (AEB).

Ce mardi (27), Innospace, la société sud-coréenne responsable de la fusée HANBIT-TLV, a révélé que l’événement aura lieu l’année prochaine.

Devrait réessayer le vol d’essai HANBIT-TLV au premier trimestre 2023. Vérifications actuellement terminées pour un problème inattendu de synchronisation du système. Poursuite de notre voyage de lancement l’année prochaine ! Restez à l’écoute pour la mise à jour. 🎥HANBIT-TLV en décembre. 21 pic.twitter.com/VmnaECu39s – innospacecorp (@innospacecorp) 27 décembre 2022

« Le vol d’essai HANBIT-TLV devrait être tenté à nouveau au premier trimestre 2023 », indique le message Twitter de la société. « Vérifications actuellement terminées pour un problème de synchronisation système inattendu. Poursuivre notre voyage de lancement l’année prochaine.

LE manque de transparence de l’entreprise a été vivement critiquée par les utilisateurs de Twitter qui ont suivi la « saga ».

Lors de la tentative précédente, par exemple, il y avait eu une plainte concernant le retard dans l’avis que la mission serait interrompue.

« S’il vous plaît, tenez-nous au courant du prochain plus tôt. Nous avons attendu longtemps sans aucune information », raconte le tweet du responsable informatique identifié comme Lobato, qui se décrit comme un passionné de science et de technologie.

Cette fois n’était pas différente. Pour certains, la déclaration officielle d’Innospace a laissé planer des doutes.

-s’il vous plaît, quel genre de « synchronisation » ? Pad vs GNC/horloges d’ordinateur ?

– s’il vous plaît, le CLS a-t-il un système de déluge (il semble en avoir)

– et s’il vous plaît, confirmez si la fusée a un 2e étage factice. À en juger par l’évent LOX, il semble que le lanceur soit trop grand pour un véhicule à un étage. — HOMME DE L’ESPACE (@hdoespaco) 27 décembre 2022

« S’il vous plaît, quel type de « synchronisation » ? Pad vs GNC / horloges d’ordinateur ? Le CLS a un système de déluge (il semble). Confirmez que la fusée a un mannequin de 2e étage », dit le tweet du profil Homem do Espaço. « A en juger par la ventilation LOX, il semble que le lanceur soit trop grand pour un véhicule à un étage. »

Pourquoi la base d’Alcântara a-t-elle été choisie ?

Ce sera la première fois depuis son inauguration, le 1er mars 1983, que la Base d’Alcântara accueillera le décollage d’une fusée d’une société privée, mettant à l’épreuve le potentiel du cosmodrome brésilien pour les lancements spatiaux.

Avantages du centre de lancement d’Alcântara :

Base de lancement la plus proche de l'équateur (seulement 2 degrés et 18 minutes), permettant aux vols au départ de là d'atteindre l'espace plus rapidement grâce à la vitesse de rotation de la Terre, ce qui génère jusqu'à 30 % d'économies de carburant ;

Le tracé de la péninsule d'Alcântara permet des lancements dans tous les types d'orbite de l'équatorial (en bandes horizontales) au polaire (en bandes verticales), et la sécurité des zones d'impact maritime dont ont besoin les fusées à plusieurs étages ;

Il n'y a pas de trafic maritime et aérien offrant sécurité et protection, principalement parce qu'il se trouve en dehors des zones résidentielles ;

Le climat stable, le régime pluviométrique bien défini et les vents dans des limites acceptables rendre possible le lancement de fusées pratiquement tous les mois de l'année ;

De par ces caractéristiques, il est le seul concurrent à la hauteur du Centre Spatial de Kourou, en Guyane française.

Quel est l’objectif de la mission ? Ce sera le premier vol d’essai suborbital pour valider le moteur du premier étage du HANBIT-Nano, un petit lanceur de satellites de la société capable de transporter une charge utile allant jusqu’à 50 kg sur une orbite polaire (qui traverse les pôles de la planète), les environ 500 kilomètres d’altitude.

Selon le site SpaceNews, Innospace a signé un accord avec le Département brésilien des sciences et technologies aérospatiales (DCTA) pour lancer le système de navigation inertielle (SISNAV), un projet qui bénéficie du soutien de l’AEB et du Financier d’études et de projets (Finep ), sous la supervision de l’armée de l’air brésilienne.

La charge utile est un appareil de navigation qui utilise un ordinateur et des capteurs de mouvement et de rotation pour calculer en continu la position, l’orientation et la vitesse d’un objet en mouvement, sans avoir besoin de références externes.

Selon le porte-parole d’Innospace, Kim Jung-hee, la charge utile ne sera pas déployée dans l’espace lors de ce lancement test. « Le lancement du test permettra à DCTA de regardez que le système de navigation inertielle fonctionne correctement dans des conditions spécifiques telles que les vibrations, les chocs et les températures élevées qui se produisent tout au long du processus depuis le décollage et pendant le vol », a-t-il déclaré. « Si le lancement test du HANBIT-TLV réussit, nous commencerons à préparer un lancement test du Hanbit-Nano. »

Futurs lancements spatiaux au Brésil

L’année dernière, le gouvernement fédéral et l’armée de l’air brésilienne (FAB) ont annoncé que quatre compagnies étrangères avaient été sélectionnées pour opérer à Alcântara. Parmi ceux-ci, un seul a déjà signé un accord, en plus d’Innospace : le canadien C6 Launch Systems, qui devrait entrer en service mi-2023.

Virgin Orbit, propriété du milliardaire Richard Branson, est toujours en phase de négociation, tout comme Orion Applied Science & Technology (Orion AST), des États-Unis, qui entend utiliser notre port spatial à partir d’octobre prochain.

