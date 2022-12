Un cyclone à la bombe provoque une tempête effrayante aux États-Unis et au Canada ; comprendre le phénomène

Tel que rapporté par Apparence numériqueun énorme tempête hivernale frappé 250 millions d’Américains et de Canadiens le week-end dernier, laissant près de 50 morts🇧🇷 des centaines de blessés et des milliers de bâtiments sans pour autant électricité, plus beaucoup de destruction. L’événement a été déclenché par un phénomène naturel appelé cyclone à la bombe🇧🇷

Les gens marchant au milieu d’une tempête hivernale avec blizzard. Crédits : istoomm/

Sans aucun doute, c’est une désignation effrayante, mais qu’est-ce qu’un cyclone à la bombe ? Avant d’arriver à cette réponse, commençons par comprendre ce qu’est un cyclone.

Qu’est-ce qu’un cyclone

Un cyclone (ou dépression atmosphérique ou alors centre de basse pression) est une région où l’air relativement chaud monte et favorise la formation de nuages ​​et précipitations🇧🇷

Voilà pourquoi, temps pluvieux et nuageux🇧🇷 pluie et vents forts sont normalement associés à des centres de basse pression. LE instabilité de l’air produit un grand développement vertical de nuages ​​cumuliformes associés à des charges d’eau.

« sont des régions de basse pression atmosphérique autour desquelles le vent souffle dans le sens antihoraire dans l’hémisphère nord et souffle dans le sens horaire dans l’hémisphère sud, car la pression atmosphérique est minimale en son centre et augmente à mesure que la distance au centre augmente », décrit l’Institut portugais de la Sea and the Atmosphere (IPMA), le service météorologique du Portugal.

Cela provoque une augmentation des vents, car ils se déplacent toujours des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Cela rend également la mer plus agitée, car avec une pression plus faible, le niveau de l’eau monte, générant de grosses vagues.

Crédits : USA Today

veuillez noter que ouragans, cyclones et typhons sont le même phénomène, ont juste des noms différents selon la région où ils se produisent. Dans l’Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Est, on les appelle des ouragans. Dans le nord-ouest du Pacifique, ils sont appelés typhons et dans le Pacifique Sud, l’océan Indien et l’Atlantique Sud, des cyclones. Par conséquent, il est courant d’entendre dans les nouvelles des ouragans frapper les États-Unis et des typhons au Japon, par exemple.

Lire la suite:

Pourquoi « cyclone à la bombe » ?

Un cyclone est qualifié de « bomba » – ou « bombogenèse » (comme l’appellent les météorologues hors du Brésil) – lorsque cette chute de pression est trop rapide, de l’ordre de 24 Hectopascals (HPa, l’unité de mesure de la pression atmosphérique) en 24 heures ou moins.

Plus la perte de charge est importante, plus les vents générés sont forts. Le nom a été inventé par Fred Sanders, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), en raison de sa capacité à causer de grandes destructions en peu de temps, comme l’explosion d’une bombe.

Selon les météorologues, l’intensité du cyclone à la bombe qui s’est formé aux États-Unis et au Canada diminuera dans les prochains jours. Même ainsi, l’avertissement pour les résidents des régions plus au nord est d’éviter les déplacements non urgents.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !