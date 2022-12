Voir cette incroyable image commémorative de la nébuleuse du cône

L’Observatoire européen austral (ESO) a capturé l’incroyable image d’une nébuleuse sombre de 7 années-lumière de diamètre. Prise par le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO, la photographie est une façon de commémorer le 60e anniversaire de l’observatoire. Connue sous le nom de nébuleuse du cône, elle fait partie d’un complexe plus vaste situé à 2 500 années-lumière appelé NGC 2264 dans la constellation de Monoceros (Licorne).

Bien qu’elle ne ressemble pas à la plupart des nébuleuses signalées, car elle n’a pas une large gamme de couleurs et ne brille pas de manière éclatante, elle appartient à un groupe qui présente des tons sombres et est épaisse de poussière qui absorbe la lumière visible. Dans ce cas, seule la lumière à des longueurs d’onde invisibles à l’œil humain, comme l’infrarouge et la radio, peut le pénétrer.

Ces nébuleuses opaques sont appelées nuages ​​moléculaires. Fait intéressant, les pépinières d’étoiles adoptent également ces caractéristiques, car la poussière est un émetteur efficace de lumière infrarouge, qui transporte l’énergie thermique et refroidit le nuage. Sans la pression externe fournie par la chaleur, la gravité submerge les amas de poussière et de gaz et les force à se rejoindre. Ces amas denses forment les « graines » des étoiles.

Lorsque ces graines dans la nébuleuse atteignent une certaine masse, l’étoile produit ce que les astronomes appellent une rétroaction. Des jets de plasma, accélérés par les lignes de champ magnétique de l’étoile, jaillissent de leurs pôles en une puissante rafale de rayonnement générée par la lumière ultraviolette de l’étoile. Ce processus contribue à la formation d’un vent stellaire qui éloigne la matière de la petite étoile.

Image : La nouvelle image de la nébuleuse du cône a été publiée pour célébrer le 60e anniversaire de la collaboration de l’Observatoire européen austral. Crédits : ESO

Cone Nebula est une pépinière d’étoiles

C’est cette situation qui donne à la nébuleuse du Cône sa forme caractéristique. Les bébés étoiles, bleues et chaudes (bien qu’elles semblent dorées sur l’image), sont à l’étape de leur vie où leur rétroaction explose hors de la nébuleuse poussiéreuse.

Les images en lumière visible, telles que celles du VLT, montrent des détails de la nébuleuse qui disparaissent à d’autres longueurs d’onde. Ce n’est qu’en étudiant l’ensemble du spectre que les astronomes peuvent acquérir une compréhension globale de tout ce qui est en jeu dans ces structures énigmatiques et fascinantes.

