Les débris spatiaux seront un problème à moyen terme

Il y a dix ans, le nombre moyen de satellites lancés par an était de 80 à 100 lancements. Au fil des ans, cette moyenne a augmenté et d’ici 2022, plus de 2000 satellites ont été lancés cette année seulement. Cette croissance a été largement tirée par la montée en puissance des réseaux de communication tels que Starlink de SpaceX. Le problème est que les débris spatiaux résultant de ces lancements deviendront problématiques dans 5 à 10 ans.

Les satellites sont généralement situés en orbite terrestre basse, à environ 1000 kilomètres de la surface de la Terre, et certains posent déjà des problèmes. La plupart des dommages sont causés par des débris spatiaux à d’autres installations spatiales encore en activité.

En novembre 2021, la Russie a fait exploser son propre satellite Cosmo 1408, mettant en orbite plus de 1000 fragments qui, à ce jour, causent des problèmes sur la route de la Station spatiale internationale. La fusée chinoise Longue Marche 6A a également explosé le mois dernier et a produit 300 débris spatiaux traçables.

Les débris spatiaux se déplacent à des vitesses supérieures à la vitesse du son, acquérant une énorme énergie cinétique. Des débris de la taille d’une balle de softball en orbite ont la même énergie cinétique qu’une bombe et peuvent faire des ravages.

Moriba Jah, aérodynamicien à l’Université du Texas dans une interview avec Ars Technica estime que bientôt certaines orbites ne seront plus utilisables. Selon lui, certaines bandes d’orbite seront tellement encombrées d’objets et de débris qu’elles finiront par être « fermées ».

«Je prédis également que nous verrons une perte de vies humaines par des objets de la taille des autobus scolaires survivant à la rentrée et frappant une zone peuplée, ou des personnes chevauchant cette vague d’astronautes civils et commerciaux qui verront leur véhicule heurté par une pièce imprévue de poubelle. Je prédis que ces deux choses se produiront au cours de la prochaine décennie. Terminez Jah.

Comment résoudre le problème des déchets spatiaux

Pour Jah, un moyen d’atténuer le problème des déchets spatiaux consiste à élaborer un plan visant à réduire les satellites et les fusées à usage unique et à promouvoir l’utilisation d’installations réutilisables et recyclables. « Pour ceux qui ne peuvent pas être réutilisés et recyclés, encourageons alors un cadre d’élimination responsable, qui n’est pas une rentrée incontrôlée. » complète le.

L’aérodynamicien souligne également l’importance des politiques visant à promouvoir ces activités, telles que les crédits carbone pour les entreprises spatiales privées qui répondent aux objectifs de durabilité de l’espace.

